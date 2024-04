Nic Hamilton: A Lewistól kapott Mercedesem a szerencsejáték-veszteségem fedezésére fordítottam

Korábbi szerencsejáték-függőségéről vallott Lewis Hamilton testvére, Nic Hamilton, aki szintén autóversenyzéssel foglalkozik, a BTCC egyik folyamatos szereplője, legjobb eredménye pedig egy hatodik helyezés, amit tavaly ért el.

Nicnek nemrég jelent meg a könyve, amelynek címe „Now That I Have Your Attention”, amelyben arról is ír, hogy a hétszeres világbajnok bátyjától kapott Mercedes C63-asát el kellett adnia, hogy fedezze azt az adósságot, amit a szerencsejátékkal halmozott fel:

„Annyira szégyelltem magam, hogy ezt a csodálatos ajándékot az adósságom kifizetésére használtam. Úgy éreztem, mintha elloptam volna a pénzt a testvéremtől, és ezt soha nem bocsátottam meg magamnak.”

„Tönkretett engem a dolog és valódi ébresztő volt. Nem tudtam továbblépni, mert mindent elvesztettem. Elakadtam. Volt egy erkély a lakásomban, és azon gondolkodtam, mi lenne, ha egyszerűen leugranék onnan.”

A The Timesnak adott interjújában pedig elmondta, hogy az sem tántorította el, ha vesztett, annyira arra koncentrált, hogy nyerni akar a fogadásokkal:

„Több nyereményt akartam, és nem tántorított el a veszteség. Csak belekerültem egy körforgásba. Csak arra tudtam gondolni, hogy vissza akarok ülni a számítógépemhez.”

Elárulta, a dolog azzal kezdődött, hogy arra fogadott 2 fonttal, hogy az Arsenal focicsapata lő egy gólt egy meccsen, majd így folytatta a történetet:

„Az egész nap elég könnyen ment. Láttam, hogy ez egy probléma, de túlságosan benne voltam, és féltem abbahagyni. Annyi pénzt vesztettem, hogy úgy éreztem, ha abbahagyom, akkor egy olyan gödörbe kerülök, amiből már nem tudok kijönni” – fogalmazott Nic.

