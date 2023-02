Nézd meg belső kamerából a teszt leggyorsabb körét! (videó) Alig kezdődött el a 2023-as szezon felkészülési időszaka, már véget is ért, hiszen a szombati nappal lezárult a bahreini háromnapos gyakorlás. A legjobb időeredményt végül Sergio Perez jegyezte a Red Bull-lal, most pedig belső kamerából is megnézhetitek a körét.