Newey utalást tett a jövőjére – folytatás vagy visszavonulás?

Hogy konkrétan miért távozik Milton Keynesből a legendás tervező, az talán sosem fog kiderülni, de a jövője kapcsán rengeteg találgatás látott napvilágot az utóbbi egy-két hétben. A legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy valamelyik F1-es riválishoz igazol, de egyesek a visszavonulás vagy a hosszabb pihenő lehetőségét sem zárták ki.

Egy most közzétett interjúban Newey viszont arról beszélt, hogy minden bizonnyal folytatni fogja F1-es karrierjét. „Ha 15 éve megkérdeznek, hogy 65 évesen komolyan a csapatváltáson gondolkoznék, és további négy-öt évet dolgoznék valahol máshol, akkor azt mondtam volna, hogy az illető teljesen megőrült” – nyilatkozta az Oyster Yachtsnak, akikkel Newey közösen tervezi meg álmai jachtját.

„Igazából már nyolc-tíz évesen tervezőként akartam dolgozni a motorsportban. Szerencsés voltam, hogy beteljesíthettem ezt a célomat, hogy megkaptam az első állásomat és azóta is itt lehetek. Minden egyes nap egy újabb bónusz. Szeretem a munkám. Most elmegyek kicsit nyaralni. Ahogy Forrest Gump is mondta a hosszú futásának végén, »egy kicsit elfáradtam«. Idővel azonban vélhetően újra nekifutok.”

Newey tehát valószínűleg ki fog venni némi szabadságot, de közben azt is elismerte, hogy hiányozna neki a versengés, ha teljes egészében kiszállna az F1-ből. „Az a jó a motorsportban, hogy bár fájdalmas tud lenni, minden második hétvégén megtudod, hogy állsz. Ez a visszajelzés az, ami szerintem az egészet élteti. Én is hozzászoktam már az évek során, és tudom, hogy hiányozna, ha befejezném.”

Ezek alapján tehát valóban jó esély mutatkozik arra, hogy Newey maradni fog az F1-ben, de persze konkrét megerősítés nem érkezett ennek kapcsán. A szakember távozásának híre a Miami Nagydíj előtt érkezett meg, de Newey még ott volt az amerikai helyszínen, bár azt ő maga is elismerte, hogy kicsit fura volt neki az új helyzet, melyet a jövőbeli távozása okoz.

„Furcsa volt a Miami Nagydíj, mert ott voltam a helyszínen, segítettem a stratégiában a bokszfalról, de közben nem voltam része a mérnöki döntéseknek vagy a mérnöki megbeszéléseknek. Igazából csak futottam a sajtóköröket. Sosem hittem, hogy ekkora hír lesz ebből. Szinte már sokkoló volt, hogy az újságokban és a TV-ben is erről beszéltek.”

