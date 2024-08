Newey tényleg az Astonnál köthet ki? – „Nyitottnak kell lennünk”

Bob Bell, Andy Cowell, Enrico Cardile. Csak három nagy név azok közül, akik az utóbbi hónapokban csatlakoztak az Aston Martinhoz.

Amikor az alakulat hivatalos oldalán megjelent interjúban arról kérdezték Kracket, a rajongók számíthatnak-e még komolyabb igazolásokra, ő így felelt: „Még mindig a növekedési fázisban járunk, emiatt pedig továbbra is nyitottnak és dinamikusnak kell lennünk az emberek és az autó fejlesztése terén egyaránt. Ez a sport nem igazán jutalmazza a konszolidációt.”

„Nyilván egy stabil mag köré kell felépítened mindent. Meg kell lennie a szokásoknak és a bizalomnak, melynek kiépítése sok időt vesz igénybe, de ettől még sosem dőlhetsz hátra és mondhatod azt, hogy »minden rendben«. Folyamatosan nézned kell, mit csinálhatnál jobban, min lehet változtatni. Ez nem jelenti azt feltétlenül, hogy meg is léped a változtatást, de fel kell magadnak tenni a kérdést.”

„Az utóbbi pár hónapban számos új tagját mutattuk be a vezetői struktúrának, és akárhányszor megérkezik valaki, felteszik nekem a kérdést: »Ez volt a kirakós utolsó darabja?« Nem. Sosem az. Továbbra is figyelni fogjuk a piacot, mert talán van még odakint valaki, aki jobbá tehet minket.”

„Azt mondtam, odakint, de ettől még fontos nem elfelejteni, hogy a csapaton belül is rengeteg a tehetséges ember, akiket folyamatosan próbálunk fejleszteni és előléptetni a szervezeten belül.” Az új szakemberek szerződtetése azonban csak az Aston Martin átfogóbb projektjének egy részét képezi, hiszen közben továbbra is bővítik gyárukat, miközben az új szélcsatorna is épül.

Az istálló ennek megfelelően még mindig csak alakulóban van. „Ez nagyon is igaz, de ugyanez elmondható bármely F1-es csapatról – folyamatosan fejlődsz, folyamatosan keresed a módot, hogy javulj és erősebb légy.”

„Mi is bővülünk, és igyekszünk egyenlő szintre kerülni az élcsapatokkal a számok tekintetében, amikor pedig elkészül a technológiai campus, párját ritkító F1-es létesítményünk lesz, ahol kellemes és inspiráló dolgozni, miközben a toborzás szempontjából is hasznos lesz” – mondta Krack zárásként.

Mindeközben a pályán idén sokkal kevésbé megy nekik, mint tavaly, de Lawrence Stroll állítólag továbbra is nyugodt.