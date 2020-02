Newey ördögöt kiált: további trükk lehet a Mercedes trükkjében

A Forma-1 idény előtti tesztje idén már a második napon nagy felfordulást okozott, amikor kiszúrták, hogy Lewis Hamilton bizony az egyenesekben előre-hátra tologatja a kormányt, aminek következtében változik a kormányzott kerék dőlésszöge.

Azonnal megindult a találgatás, hogy egyáltalán mire jó ez, és eddig a szakemberek is csak addig jutottak, hogy az egyenesekben ezzel befolyásolni lehet a kerekek hőmérsékletét. Sokak szerint már ez is nagy előny, növelhető a végsebesség, és még a gumik működési tartományban való tartása is egyszerűsödik.

Péntekre már az is kiderült, hogy a rendszert az FIA már korábban szabályosnak minősítette, ahogy az is, hogy viszont az október végén elfogadott új szabályrendszerben már rögzítették, hogy 2021-től tilos lesz a Mercedeséhez hasonló rendszerek alkalmazása.

Ezzel a riválisok komoly dilemma elé vannak állítva, hiszen a csapatoknak amúgy is sok a teendőjük idén, nem tudni, megéri-e most elkezdeni fejleszteni egy megoldást, amely csak néhány hónapig lehet a csapat hasznára. Ráadásul vannak, akik még azt sem tudják, hol a trükk.

Adrian Newey, a Red Bull technikai igazgatója már korábban jelezte, hogy elképzelhetőnek tartja, hogy a DAS-rendszer legális, és azt is, hogy nem, ám azt a Red Bull technikai zsenije sem tudja, hogy mire jó. "A gumik hőmérsékletének kontrollálása nem elég indok a számomra. Kell, hogy legyen aerodinamikai előny is" - gyanakodott Newey az Auto motor und sport cikke szerint a paddockban.

A Pirelli már korábban jelezte, hogy a megoldás nem roncsolja jobban a gumikat, Mario Isola pedig ehhez hozzátette, hogy a teljesen egyenesbe állított kerekek öt fokkal hűlnek ki. És hogy éppen melyik változat éri meg jobban, azt a pálya karaktere is meghatározza, ám a Mercedesnek így idén nagyobb lesz ezen a téren a mozgástere.

A jelenlegi szabályok nem rögzítik pontosan, hogy a pilótáknak mi engedélyezett a kormánykerékkel. "Az első kerekek beállítása a kormányzás által, a vezető teljes ellenőrzése mellett történik" - szól a hivatalos indoklás a jelenlegi szabályok értelmében.

Ez a megoldás nem hasonlítható össze a csapatok által jelenleg is használt sűrítőkaros átvitellel, amely viszont már inkább a felfüggesztések szabályozása alá esik. Az FIA precízen kontrollálja ennek működését, ám a DAS nem tartozik ebbe a témakörbe.

Ugyanakkor Newey még abban sem biztos, hogy ez tényleg szabályos. "A pilóta azzal nem kormányozza az autót, hogy a kormánykereket maga felé húzza, vagy magától eltolja" - indokolja bizonytalanságát Newey.

És egyelőre az sem világos, hogy mi van akkor, ha az egyenesben ütközés történik, nem okoz-e balesetet mondjuk ha a rendszer változtatása éppen egy kanyarodás közben történik. Ám a jelek szerint az FIA biztonsági szakemberei nem találtak ezen a téren problémát.

Sőt, az FIA állásfoglalása szerint a Mercedes kormányoszlopa a legbiztonságosabb a mezőnyben, ennek ellenére a feltaláló csapat is csak 2020-ban használhatja ki a DAS előnyét. És ha a tiltás egyszer életbe lép, akkor a Mercedesnek fel kell majd tárnia, hogy a rendszer hogyan működik, és mi volt az előnye.

Persze ez már nem oszt, nem szoroz majd az idei évet illetően, amikor a riválisoknak gyorsan kell eldönteni, hogy kifejlesztik-e a Mercedes által bedobott eszközt, vagy kockáztatnak, hogy menet közben derüljön ki annak hatékonysága.

