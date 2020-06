Newey szerint olyanok lesznek az új F1-es autók, mint egy IndyCar kocsi a 90-es évekből

A Red Bull Racing főtervezője, Adrian Newey igen kritikusan nyilatkozott a 2021-re tervezett autókról, amelyeknek bevezetését a koronavírus-járvány miatt 2022-re halasztották, elsősorban költségcsökkentési szempontokat figyelembe véve.

Az új autók célja az, hogy az F1 időről időre felmerülő problémáját, az előzések hiányát orvosolják vele. Ugyanebből az okból vezették be 2009-ben a „karcsú” autókat is, amelyeket 2011-ben még DRS-sel is elláttak, azonban 2020-ra, az autók ismét túlkomplikálttá váltak aerodinamikailag, különösen a barge board fejlesztések engedélyezésével.

Newey azonban nem ért egyet azokkal a szabálymódosításokkal, amelyekkel az F1 célja, hogy a versenyek, és a mezőny szorosabbak legyenek.

„Úgy néznek ki az új autók, mint egy IndyCar a 90-es évek közepéről. Rengeteg másik módja lenne annak, hogy ezt a hatást elérjük” – nyilatkozta Newey a klasszikus brit Motor Sport magazin podcastjében, számolt be a Motorsport-Total.com

„Nagyon szigorúak a szabályok. Szerintem alapjaiban véve rossz megközelítést választottak” – mondta Newey. „Abban sem vagyok biztos, hogy elérik vele azt, amire tervezték őket. De még akkor is, ha igen, ez nagyon nem elegáns módja ennek.”

„A nézők szempontjából az autók ma is nagyon hasonlóan néznek ki. Hamarosan még egységesebbek lesznek. A teljesítmény csak az első szárny alsó részétől, és a padlólemeztől függ majd. Ezeket senki nem látja, pedig pont ez fogja jelenteni a különbséget az autók teljesítménye között.”

Newey abban nem kételkedik, hogy költségcsökkentésre szükség van, de ő ezt például azzal érné el, hogy betiltaná a túlzott szélcsatorna használatot, és ő is egy zsetonrendszerben gondolkodik, egy igen nyitott szabálykönyvvel.

Szerinte egyszerűen elsiették a 2022-es szabályalkotási folyamatokat: „Néha túlságosan sietünk, hogy megoldást találjunk egy problémára. Szerintem itt is ez történt. Talán kicsit jobban kellett volna megvizsgálnunk, hogy mi jelentette pontosan a problémát.”

Abban sem reménykedik nagyon, hogy a mezőny szorosabbá válik majd. „A különbség a topcsapatok, és a középmezőny között még nagyobb lehet.” Azt elismerte, hogy „talán” könnyebb lesz előzni.

„Addig biztosan, amíg valaki nem talál egy kiskaput. De szerintem lehettek volna más módok is arra, hogy az előzéseket megkönnyítsük.”

