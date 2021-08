Newey: a Red Bull soha korábban nem állt ekkora politikai támadás alatt

A 2021-es szezon előtt nem sokan számítottunk arra, hogy ennyire szoros bajnoki csatát vív majd a pályán a Red Bull és a Mercedes, a szezon felénél Lewis Hamilton és Max Verstappen között mindössze 8 pontos a különbség a ponttáblázaton.

Azonban nem csak pályán ütközik meg egymással a két csapat, az F1 hírhedt politikai hadszínterén is ellenséges a hangulat a két bajnokaspiráns között, amit jól jelez az is, hogy az FIA már három technikai direktívát is kiadott idén a csapatok különböző „öncélú” érdeklődése után.

Szigorítottak a hátsó szárnyakat ellenőrző teszten, amellyel a Mercedes gyanúja szerint a Red Bull trükközött, Verstappan bakui kiesése után a gumik minimumnyomását növelte a Pirelli, mivel gyanújuk szerint a Red Bull trükközött a pályán, illetve a kerékcserékre vonatkozólag is kiadtak egy technikai direktívát, mivel a csapatok szerint a Red Bull automatizált rendszere már nem teljesen passzív, és az az emberi reakcióidőnél is jóval gyorsabban jelenti a különböző munkafázisok elkészültét az autót leeresztő jackmannek.

A Red Bull teljesítményére azonban ez látszólag nem volt nagy hatással, bár legutóbb Ausztriában láttuk igazán versenyezni a Red Bullokat Verstappen és Hamilton hírhedt silverstone-i ütközése, és Valtteri Bottas Hungaroringen bemutatott tarolása után.

Az általános vélemény szerint a szezon második felében a Red Bull ismét visszatérhet majd az élre a bajnoki küzdelemben, mint ha mi sem történt volna, a Red Bullnál 2006 óta dolgozó, és a csapattal már 4 világbajnoki címet dolgozó Adrian Newey azonban úgy érzi, az árral szemben úsznak.

„Igazából bókként is értelmezheti azt a csapat, hogy a többiek ennyire szorosan követik mozdulatainkat” – mondta Newey egy, a Red Bull hivatalos oldalával készült interjújában.

„Már korábban is megtapasztaltuk, hogy ez milyen, de nem emlékszek olyan korszakra, ahol ennyire komoly politikai manővereket és lobbizást indítottak volna az autónkkal szemben.”

„Talán akkor, amikor elkezdtünk kísérletezgetni az aeroelasztikus jelenségekkel 2010/2011-ben, akkor is folyamatosan alkalmazkodnunk kellett az állandóan változó szabályokhoz.”

„Sosem szerettem azt az összehasonlítást, hogy ez olyan, mint egy háború, ahol mindent megteszel a saját pozíciód javításáért. Az F1 természetéhez azonban ez is hozzátartozik, és ezért is annyira megragadó ez a sport, és igen árulkodó az, hogy milyen gyakran támadnak meg minket idén.”

Newey pár nappal ezelőtt, a Talking Bull podcastben egy példát is mondott erre: a Mercedes is tisztában volt azzal, hogy a Red Bull előnyhöz juthat a megdőlő hátsó szárnyával, ezért őket támadták a kommunikációjuk során, nem a rájuk veszélytelen Alfa Romeót, akik egyébként szintén kihasználták a szabályok adta lehetőségeket.