Newey: Nem normális, hogy ilyen nehezek az idei autók

A Forma-1-ben az idei szezonban életbe lépő új szabályoknak köszönhetően a következő években még élesebbé válhat a verseny. Adrian Newey jónak tartja, hogy a döntéshozók izgalmasabbá akarják tenni a bajnokságot, de szerinte nem minden újítás teszi jobbá a Forma-1-et.

Évekig gyakorlatilag a szezon előtt eldöntötték a bajnokságot, de ez az idei szezonban megváltozott. A Red Bull Racing és a Ferrari élet-halál harcot vív egymással a világbajnoki címért, miközben az alsóházban és a középmezőnyben is bőven van mozgás.

Még több F1 hír: Íme az első képek az Aston Martin B-autójáról: új oldaldoboz!

A Forma-1-es csapatoknak azonban néhány területen egyértelműen nehezebb dolguk van. A költségvetési plafon miatt a csapatoknak sok mindent figyelembe kell venniük. Emellett az autók súlya is téma. Sok csapat már a festéket is lekaparta az autóiról, hogy ezzel is pár grammot nyerjenek.



„Néhány év alatt a súlyhatár 600 kilogrammról és 30-40 kilogrammos ballasztról 800 kilogrammra és annál is nehezebbre emelkedett. És mindannyian őrült módon dolgozunk azon, hogy elérjük a jelenlegi kötelező minimum súlyt" - magyarázta Newey a Motorsport-magazin.com-nak adott beszélgetésben.

Newey szerint ez nincs helyén, ugyanis a jelenlegi konstrukciók sokkal többre lennének képesek, ha az autók könnyebbek lennének: „Egyszóval az autók nagyobbak és nehezebbek lettek, és aerodinamikailag nem túl hatékonyak, mert nagy a légellenállásuk."