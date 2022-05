Newey nem ért egyet a Verstappent kritizálókkal: „Az embereknek rövid a memóriájuk”

Adrian Newey többek között a pilóták visszajelzéseinek fontosságáról is beszélt a The Race-nek. „Egy bizonyos fokig az autó a versenyző visszajelzéseinek megfelelőlen fog változni, mert ez is fontos része a fejlesztési folyamatnak.”

A szakember rámutatott arra, hogy a korábbi esztendők Red Bulljai sokszor voltak idegesek a bekanyarodás fázisában, Verstappent viszont ez nem igazán zavarta, és még az előnyére is tudta fordítani.

„A csapattársai ezt gyakran nehezebbnek találták. Még szegény Checónak is meggyűlt vele a baja, és időbe telt, mire ráérzett, de aztán sikerült neki.” A sztártervező még arra is kitért, hogy remek kapcsolatot ápol Verstappennel és szeret vele dolgozni.

„Az a jó Maxban, hogy vele mindig tudod, mire képes az autó, mert ő mindig belead mindent, és kihajtja, ami benne van.” Newey emellett felhívta a figyelmet a világbajnoki címvédő gumikezelésére is, és szerinte azok a megjegyzések sem állják meg a helyüket, miszerint a holland „vad” lenne a volánnál.

Azt persze nem tagadja, hogy pilótája hibázott párszor 2021-ben, de ugyanakkor felhívta a figyelmet Lewis Hamilton silverstone-i megmozdulására is. „Az én szememben az egy egyértelmű szabálytalanság volt, de az embereknek rövid a memóriájuk.”

