Newey: „Néhány pilóta álomba ringatott, de Max nem!”

Ugyan a holland a nyári szünet előtt elveszítette a bajnokság vezető pozícióját, de ezt aligha lehetne az ő számlájára írni. A sok balszerencsés esemény ellenére Newey szerint Verstappen világbajnokokhoz méltóan viselkedett azzal, ahogyan reagált a nehézségekre és foglalkozott velük.

„Megvan benne az acélos akaraterő, amelyre minden bajnoknak szüksége van, hogy még mélyebbre ásol, és szembeszélben is mész tovább. Ha a dolgok rosszul alakulnak egy hétvégén, akkor hagyd magad mögött, és fókuszálj a következőre” – mondta Newey a Red Bull Talking Bull című podcastjében.

„A vezetési képességei nyilvánvalóan szuperek, emellett pedig képes együtt élni egy olyan autóval, amelynek kissé mozog a hátsó része. Egy kiváló versenyzővé érett. Nem sok hibát vétett idén. Ha belevesszük Magyarországot is, ami lényegében egy félig kiesés volt, akkor összesen háromszor volt balszerencséje.”

Még több F1 hír: Newey: a Red Bull soha korábban nem állt ekkora politikai támadás alatt

„Ő azonban nem veszett el, és sikerült neki visszajönnie ezekből. A nyers tempója pedig szintén lenyűgöző. Emellett könnyű vele beszélgetni is. Több dolog érdekli őt, ami igazán fontos egy F1-es pilóta esetében.”

„Ha kizárólag a Forma–1 érdekel, akkor azzal talán túl fontossá is válik, és a nyomás is nőni kezd, szóval Max remekül egyensúlyoz ezen a téren.” Newey továbbá azt is kiemelte, hogy pilótája tisztán és röviden tudja elmondani, mit akar, nem úgy, mint néhány másik versenyző, akivel korábban dolgozott.

„A visszajelzései nagyon jók. Én mindent láttam már ezen a téren, és nagy eltérések vannak. Vannak olyanok, akik a végtelenségig beszélnek, elkezdik az 1-es kanyar bejáratánál, majd a 20-as kijáratánál befejezik.”

„Én ilyenkor valószínűleg már elaludtam, és elveszítettem a koncentrációmat, Max azonban odafigyel arra, hogy főként azokat az információkat ossza meg, amelyekkel gyorsabbá lehet tenni az autót.”

A Mercedes kifejtette, miért ment félre Bottas rajtja a Hungaroringen