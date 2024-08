Newey menedzserét "nem lepné meg", ha Verstappen is elhagyná a Red Bullt

A Red Bullnál a színfalak mögött folyó ügyek – köztük a Christian Horner ellen egy női alkalmazott által benyújtott panasszal, aminek vizsgálatát múlt héten zárták le – miatt a Milton Keynes-i csapatnak rázós éve van.

A fenti ügy kezdete óta a gárdát két nagy név is bejelentette távozását, Adrian Newey főtervező 2025 elején hagyja ott őket és vélhetően az Aston Martinnál folytatja, bár a Ferrarit is szóba hozták vele kapcsolatban. Nemrég pedig Jonathan Wheatley sportigazgató távozása is meg lett erősítve, ő 2026-tól lesz majd az Audi csapatfőnöke.

A káosz a pályán mutatott teljesítményére is rányomta a bélyegét a Red Bullnak, legalábbis tény, hogy mindeközben nem tudják olyan gyorsan fejleszteni az autót, mint a McLaren vagy a Mercedes, ennek eredményeként az idei bajnokság szorosabb és legalább négy csapat küzd a futamgyőzelmekért.

Az ügyek közepette felmerült, hogy Verstappen esetleg a Mercedeshez igazolhat, amit egyelőre minden fél tagad, de Toto Wolff többször is kijelentette, hogy tárt karokkal várja a hollandot a Ferrariba távozó Lewis Hamilton helyén, amennyiben a távozás mellett döntene.

Newey menedzsere, a korábbi csapattulajdonos, Eddie Jordan az F1-Insidernek nyilatkozva azt mondta, a Verstappen-Mercedes frigy a valószínű forgatókönyv: „A zendülés a Red Bullnál, Adrian Newey és Jonathan Wheatley távozása vélhetően nem nagyon tetszik Maxnak és az apjának. Emellett a Mercedes lendületben van, egyre erősebbek és erősebbek lesznek, szóval egyáltalán nem lepne meg, ha Max 2026-ra a Mercedesbe kerülne.”