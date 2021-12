Newey „majdnem szívrohamot kapott” az F1-es finálé közben

Bár Adrian Newey 2014-ben visszalépett a technikai igazgatói állásából, a Red Bull tervezői részlegén még most is jelentős befolyása van a tervezőzseninek.

Newey 15 éve dolgozik a Red Bullnál, és eddig négy itt készült autója nyerte meg a bajnoki címet: az RB6, RB7, RB8, és az RB9 is bajnoki címhez segítette Sebastian Vettelt, ezekhez a legendás autókhoz csatlakozik most az RB16B is.

A több, mint 3 évtizedes pályafutása során Newey már nyert bajnoki címet a Williamsszel és a McLarennel is, de elmondása szerint sosem látott még ennyire őrült finálét a Forma-1-ben.

„Most kerültem a legközelebb ahhoz, hogy szívrohamot kapjak és el is ájuljak!” – mondta boldogan Newey a Sky-nak a futamot követően adott interjújában. „Volt már persze egy pár év, amikor az utolsó versenyen dőlt el a cím, de ilyen, hogy az utolsó körben, még nem. Csodás, egyszerűen csodás.”

„Tele van érzelmekkel egy ilyen verseny. Természetesen a biztonsági autós fázist megelőzően úgy tűnt, hogy kicsúszik a markunkból a cím. Ilyenkor elkezd gondolkodni az ember, hogy mit tehettünk volna még, és persze az olyan balszerencsés pillanatok, mint Silverstone, személyesen engem még mindig gyötörnek.”

„A biztonsági autóval azonban szerencsénk volt, ezt nem lehet máshogy mondani. Természetesen én elfogult vagyok, de úgy érzem, hogy összességében Max abszolút megérdemelte ezt a címet.”