Newey felkészült az Aston Martinra, de ők felkészültek Neweyra?

Amihez Newey keze hozzáér, szinte arannyá válik, ha a legutóbbi csapatainál elvégzett munkájából indulunk ki, hiszen a Williamst, a McLarent és a Red Bullt is több világbajnoki címhez segítette hozzá. Pályafutása során eddig összesen 12 konstruktőri és 13 egyéni győzelmet szereztek az általa tervezett autókkal, ez pedig mindent elmond a munkájáról.

Az F1-es siker azonban sosem csak egy emberen múlik. A legnagyobb géniuszok sem tudnak sikereket elérni akkor, ha nem veszi őket körül a megfelelő infrastruktúra és a megfelelő emberek. Még Neweynak is szüksége van a modern létesítményekre és technológiákra, a körülötte dolgozó csapatnak pedig tudnia kell követni az útmutatást és meg kell tudnia valósítani az ötleteket is.

Ezekkel a dolgokkal persze Newey maga is tisztában van, ezért nem véletlen, hogy a Spanyol Nagydíj előtt titokban ellátogatott az Aston Martin központjába. Az istálló jelenleg nehéz és problémás szezont teljesít, ezért jogos lehet a kérdés: a csapat biztosítani tudja Neweynak azt a környezetet, amelyben igazán nagyot alkothat?

Newey persze egy pillanatig sem hinné azt, hogy minden körülötte forog, és hogy hirtelen megérkezve egy istállóhoz egyedül is képes futamgyőztes autót megálmodni, megtervezni, legyártani és megépíteni. Az ő igazi erőssége, hogy a csapatnál dolgozó mérnökök tudását összefogja és felvázol egy globális víziót, amelyből aztán versenyautó születik.

Nem ő tervezi meg az F1-es autó minden egyes csavarját és anyáját, hanem azért van ott, hogy a nagyobb képet lássa, hogy megkérdőjelezze azokat a területeket, amelyek nem felelnek meg az elvárásainak, és hogy egy lépéssel mindig az ellenfelek előtt járjon.

A Red Bull technikai igazgatója, Pierre Wache így fogalmazott Newey befolyása kapcsán: „Nem veszi ki a részét a napi szintű folyamatokból. Ő inkább oldalról érkezik, hogy segítsen nekünk vagy megkérdőjelezze a csapat különböző aspektusait. Ennek lehet köze a mechanikus dizájnhoz, az aerodinamikához vagy a járműdinamikához.”

A Red Bullnál Newey körül megvolt az a csapat, amely képes volt valóra váltani a fejben létrejött terveket és ötleteket, és nagyon úgy tűnik, hogy az Aston Martinnál sem lesz ezzel gond. Ott van a technikai igazgató, Dan Fallows, akivel korábban már dolgozott a Red Bullnál, Luca Furbatto mérnökigazgató, a Ferraritól leigazolt Enrico Cardile, Bob Bell vezérigazgató és a szintén érkező ügyvezető, Andy Cowell is.

Ők mind-mind futamgyőztes és bajnokságokat nyerő csapatoktól érkeztek az Astonhoz, így papíron sokkal jobb gárda nem is várhatná őt az istállónál. Persze egyesek szerint talán problémás lehet majd Neweyt elhelyezni ebben a látszólag bonyolult rendszerben, de a csapat máshogy látja: a számos tehetséges szakember segíthet neki a legtöbbet kihozni magából.

Mike Krack csapatfőnök így fogalmazott: „A Forma–1 szerintem manapság annyira sokrétű. Nem arról van szó, hogy hatalmas változtatásokra van szükséged. Régen talán volt olyan csapat, ahol hét technikai igazgató volt, de mi nagyon messze vagyunk ettől. Egy hozzá hasonló ember esetében szerintem mindent meg kell tenned azért, hogy integrálódni tudjon, és úgy kell átalakítanod a struktúrát, hogy a legtöbbet hozhasd ki belőle.”

Ami pedig a csapatnál való munkába állását illeti, a jövő év tavasza tökéletesnek tűnik. Az Aston mostanra már egészen jól belakta új silverstone-i gyárát, így a költözésen és az átálláson mostanra már túl vannak. Ami viszont még fontosabb, hogy Newey érkezésére már teljes mértékben üzemelni fog az új szélcsatornájuk is.

Furbatto nemrég elmondta, hogy az új szélcsatorna már majdnem kész, de még kell néhány hónapnyi kalibrálás és finomhangolás, mire teljesen pontos adatokat tudna szolgáltatni. A 2026-os autókon csak 2025. január 1-től lehet elkezdeni dolgozni, ami szintén kapóra jön Neweynak, hiszen így már az első naptól kezdve teljes erővel arra fókuszálhatnak a csapattal.

Emellett van egy másik pozitívuma annak, hogy Newey csak jövőre állhat munkába. Az alakulat ugyanis még mindig csak formálódik, így van tér a változtatásokra és a fejlődésre is, hiszen semmi sincs még kőbe vésve. Ők még sok szempontból nem tartanak ott, mint a Red Bull, a Mercedes vagy a Ferrari, ami ebben az esetben az előnyükre is válhat.

„Szerintem nem szabad alábecsülni a tényt, hogy csapaként autót, de közben létesítményeket is fejlesztünk” – magyarázta Furbatto. „Képzeljük el, hogy ott a költséglimit, ami miatt ezer embert engedhetsz meg magadnak. Ha te vagy a Mercedes, a Ferrari, a Red Bull vagy a McLaren, akkor ezen már mind túl vagy.”

„Nálunk a mérnökök egy része még azon dolgozik, hogy minden rendben menjen a szélcsatornában. Még mindent be kell hangolni. Ha tehát az ezer embert nézzük, akkor abból 800 dolgozik az autón, 200 pedig a létesítményeken. Nemsokára ez viszont már sokkal jobb lesz, mert a kettes és hármas épület már elkészült, így már megvannak az eszközeink. 2025-ben remélhetőleg látjuk majd ennek pozitívumait, de a lenagyobb hatása 2026-ra lesz.”

A személyek és létesítmények együttese pedig azt mutatja, hogy jövő tavaszra Newey körül már minden pontosan a helyén lesz ahhoz, hogy jó munkát végezhessen. Ugyanezek a dolgok győzték meg Fernando Alonsót is arról, hogy igazoljon hozzájuk és hosszabbítson velük további két szezonra.

Persze ő is tisztában van azzal, hogy a sikerhez időre lesz szükség, de Newey érkezése minden bizonnyal őt is felvillanyozza a jövőt illetően. A ferraris időszakában sokszor hangoztatta, hogy nem is Sebastian Vettel, hanem Adrian Newey ellen küzd, de most, bő tíz évvel később végre neki is lehetősége nyílik majd arra, hogy valami nagyot alkossanak közösen.

Ami az Aston Martinnak sikerült, az a Ferrarinak végül nem jött össze, és Fred Vasseur csapatfőnök ennek hátteréről beszélt.