Newey érkezésével az Aston Martin már "nem sötét ló"

Krack szerint Adrian Newey 2025-től való leigazolása inspirálni fogja jelenlegi alkalmazottaikat, kifejezetten a fiatalokat, és így a silverstone-i gárda nem tekinthető már „sötét lónak”. mint korábban. A luxemburgi szakember szerint Newey bemutatása a gyárban nagyon jó hangulatot teremtett, ezt pedig jó volt látnia, reméli, hogy a brit érkezése növeli a morált a csapatnál.

Hozzátette, hogy ezzel a gárda a szponzorok, partnerek és esetleges jövőbeni pilóták - állítólag Max Verstappent is megkörnyékezték - számára is vonzóbb lehet, Newey személye ugyanis megváltoztatja az auráját az Aston Martinnak: „Még most is vigyorgok, látni, ahogy vigyorgok? Nehéz ilyenkor abbahagyni a mosolygást. Szerintem fantasztikus hír ez a csapatnak. Nagyon lelkes mindenki” – ömlengett.

„Amikor megkaptuk a hírt, ami amúgy egy nagyon rosszul őrzött titok volt, de amikor belső körökben elkezdtük kommunikálni, hihetetlen volt látni, ahogy nyolcszázan ujjonganak. Aztán amikor Adrian a színpadra állt, még több is történt, ez nagyon jó volt.”

„Szerintem a személyzettel kezdve mindenkinek jobb lesz így. Ha sikerül leigazolni Adrian Newey-t, az először is azt bizonyítja, hogy a projekt hiteles, hogy Lawrence víziója nem csak nagy szavakból áll, hanem tettekből, amelyekben lehet bízni.”

„Most már nem vagyunk sötét lovak, mint a múltban. Ez a csapat bízhat benne, hogy sikerülhet neki. Aztán ott van az is, hogy a partnereket máshogy közelíthetjük meg, ugyanez van a pilótákkal is. Szóval rengeteg ajtó nyílt ki a jövőre nézve.”

Newey 2025 márciusában csatlakozhat az Aston Martinhoz, amikor már lefektetik 2026-os, már az új szabályzat alapján készülő autójuk alapjait. Mivel addig Newey a Red Bull alkalmazottja, nem tud nekik segíteni, amíg nem érkezik meg, így a csapat a terveknek az ő hatása nélkül kell, hogy nekiálljon.

Krack szerint azonban tervezési folyamatuk rugalmasan indít, hogy amikor Newey megérkezik, be tudják fogadni az ötleteit: „Őszintén, szerintem lesz elég időnk. Nyilván január elseje előtt neki sem állhatunk az aerodinamikai munkának, szóval a csomagolása meg ezek a dolgok változhatnak.”

„Szerintem az alapcsomag egyértelmű, hogy hol lesz a motor, a váltó, aztán már csak igazgatni kell őket. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy egyes területeken elég szigorúak a szabályok, nincs akkora szabadságunk, mint most. Ehhez nekünk kell alkalmazkodnunk. Fel kell készülnünk, hogy a terveket kicsit módosítanunk kell a friss ötletek befogadásához, esetleges nem várt megoldásokhoz.”