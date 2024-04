Newey az ideális Forma–1-ről: az autók mérete kritikus fontosságú

Az F1-es versenyautók mérete, szélessége, hossza, formája rengeteg változáson esett át a bajnokság történelme során, és szinte minden komolyabb szabálymódosítás után valami újat kellett megszoknia a szemünknek.

Elég csak mondjuk a közelmúltra gondolni, és arra, hogy mekkora változást jelentett 2016 után a 2017-ben bevezetett rendkívül széles autó, vagy most, a 2022-es szabályrendszer kezdetén megérkező még hosszabb versenygépek, melyek a szívóhatás minél jobb kihasználása miatt megnyúltak.

Sok versenyző panaszkodott is emiatt, mivel a mostani autók túlságosan is nagyok és nehezek, ami rontja a versenyzés minőségét. Newey pedig, aki számtalan különböző korszakban tervezett már F1-es konstrukciót, pontosan tisztában van azzal, mennyire fontos szerep jut annak, hogy mekkorák az éppen aktuálisan használt versenyautók.

„Az aerodinamikai oldalról nézve a versenyzés 2022-ben javult, az autók nagyon közelről tudták követni egymást, és ez még most is így van. De az autók talán mégis túlságosan megnőttek. Gyorsak és nehezek, amiért szerintem kissé kár, mert egy dolog, amit el lehet mondani a sorozat kapcsán, az az, hogy bármit is képviselnek az F1-es autók, az népszerűvé válik a bemutatótermekben.”

„Ott volt például a pillangófüles váltó, amely megjelent az F1-ben, mostanra pedig már rendkívül elterjedt ez a megoldás az utcai autók esetében. Amikor a ’80-as években először jött be a turbófeltöltős motor, akkor az utakon is több turbós autó közlekedett. Nézzék meg a karbonból készült szárnyakat. Manapság a legtöbb sportautón van valamilyen szárny, amely fel-le mozog. Szóval az F1 tényleg népszerűsíti a dolgokat” – magyarázta Newey.

„Manapság pedig elég sok szó esik, szerintem is jogosan, az ökológiáról, és hogy miként lehetne az autóipar bolygónkra gyakorolt hatását csökkenteni. Az egyik elsődleges szempont pedig a károsanyag-kibocsátás körüli megszállottság és annak csökkentése, legyen szó akkumulátorról vagy hidrogénről.”

„Számomra viszont ennél sokkal fontosabb az, hogy egy autó mennyi energiát használ. Ez a kulcstényező: ha rengeteg energiát használ fel, akkor nem számít, honnan érkezik a forrás, mert annak az energiának valahonnan származnia kell, és ha mondjuk egy szélerőműből érkezik, akkor sem lesz teljesen nulla a karbonkibocsátás.”

„Én tehát mindenképpen amellett vagyok, hogy az F1-nek az ellentétes irányba kéne mennie, és jóval kisebb, könnyebb és aerodinamikailag hatékonyabb autókat kéne csinálnia. Lehet, hogy az utakon is elkezdenének eltűnni ezek a háromtonnás monstrumok, melyek tönkreteszik az aszfaltot és kátyúkat hagynak maguk után.”

A Forma–1 pedig 2026-tól elvileg a Newey által vázolt irányba szeretne menni, hiszen valamivel kisebb és könnyebb autók jöhetnek majd, de drasztikus változásra azért nem lehet számítani, így bizonyos problémák továbbra is jelen lesznek.

Newey a Motorsport.com-nak adott hosszú interjúja során egy másik fontos tényezőről is beszélt, amely nagymértékben befolyásolja az F1-es versenyeket.