Newey a 2010-es bajnoki fináléról: „Lehetetlen helyzetből nyertünk”

A Red Bull már 2009-ben is ott volt a mezőny elejében, de igazán csak 2010-re sikerült beérniük, bár az is igaz, hogy nem feltétlenül ők voltak a bajnoki cím első számú esélyesei, hiszen a Ferrarinak is jó autója volt, miközben sokszor a McLaren is bele tudott szólni a küzdelembe.

Az akkori évzáró Abu-Dzabi Nagydíjra úgy érkezett meg a mezőny, hogy papíron még négy pilótának volt esélye a végső cím elhódítására, de a legjobb lapok Alonsónál voltak. A Ferrari azonban elkövetett egy máig híres taktikai hibát, ami miatt a spanyol beszorult Vitalij Petrov mögé, megadva ezzel a lehetőséget Vettelnek, hogy megnyerje a versenyt és a bajnokságot is.

Ez végül össze is jött neki, Newey pedig először ünnepelhetett bajnoki címet a Red Bull-lal, és teljesítette célját, hiszen csúcsra vezette az energiaitalos márkát. „Tudtam, hogy a Red Bullhoz menni komoly kihívás lesz, komoly kockázat a karrierem szempontjából, de úgy éreztem, akkor szükségem van erre a kockázatra” – mesélte a Talking Bull podcastben.

„Amikor az egész elkezdődött, először csak egy futamot akartunk nyerni. Ebből kifolyólag, amikor ez összejött 2009-ben Kínában, már azt hatalmas eredménynek tekintettük. Egy évvel később viszont már a bajnokságban is volt esélyünk az utolsó futamon.”

„2010-ben szinte lehetetlen helyzetből nyertünk Sebastian remek vezetése és a Ferrari stratégiai hibája révén. Ezt sosem fogom elfelejteni.” 11 évvel később aztán egy még keményebb csatát éltek meg ugyanazon a helyszínen, a 2021-es szezonzáró pedig vélhetően minden F1-rajongó emlékezetébe beleégett.

A Red Bull hosszú idő után tudott újra felérni a csúcsra, és Newey elmondása szerint talán az volt karrierje legnehezebb szezonja. „2010 után folytattuk a megkezdett munkát, majd a hibridkorszak elején kitartottunk, a 2021-es szezonról pedig hosszú ideig, talán örökre beszélni fognak. Számomra talán az volt motorsportos karrierem legnehezebb éve.”

Annak kapcsán, hogy a Red Bull most miként próbálja kezelni Newey csapattól való távozását, a technikai igazgatójuk oszott meg néhány részletet.