Newey 2025-ben csatlakozhat is következő munkaadójához

A Red Bull szerda délelőtt jelentette be, hogy Newey elhagyja a világbajnok gárdát a következő év elején, miután úgy döntött, nem szeretne tovább a csapat része lenni. 2025 első részéig még a Milton Keynes-i vállalatnál marad, hogy befejezze az RB17 hiperautót és egyes versenyekre el is utazik, ott lesz például a Miami Nagydíjon is.

Értesüléseink szerint azonban nem fog már szerepet játszani a csapat fejlesztéseiben és az autó jövőjét illető megbeszéléseken sem vesz majd részt. Szerződése eredetileg 2025 végén járt volna le, amire még egy egy évnyi versenytilalmi megállapodást is tartalmazott, jogi képviselői azonban meg tudtak egyezni a Red Bullal a korábbi távozásról.

A Red Bull bejelentése szerint Newey szerződése a következő év első negyedévében jár le, értesüléseink szerint pedig ez annyit tesz, hogy márciustól csatlakozhat az érdeklődő riválisokhoz, akikből nincs hiány, az Aston Martinról és a Ferrariról is tudott, hogy ajánlatot tettek neki.

Úgy tudjuk, az Aston Martin-lehetőség egyáltalán nem érdekli őt, a Ferrari azonban versenyben van a szolgálataiért, olasz sajtóértesülések szerint Fred Vasseur csapatfőnök tárgyalt is a tervezővel kedden a folytatásról. Megállapodás nincs, de tárgyalások biztos lesznek még, Vasseur ugyanis nagyon szeretné Lewis Hamiltonnal együtt már jövőre a csapatnál tudni Neweyt.

Az időzítés nem lenne tökéletes abból a szempontból, hogy a 2026-os szabályok szerint készülő autón elkezdhessen dolgozni, ugyanis addigra a koncepciók már meg kellene, hogy legyenek. Elég ideje lesz arra, hogy hatással legyen az autóra és ezzel akár a bajnokság erősorrendjére is.

A Red Bull egyik riválisa azt mondta lapunknak, megdöbbentette, hogy Neweyt elengedték úgy, hogy elég ideje lenne a 2026-os autóban is ideje legyen segíteni, mert ez sokat árthat a világbajnok csapatnak a riválisok erősítésével.

A helyzet ahhoz hasonlítható, amikor annak idején a McLaren csapatfőnöke, Martin Whitmarsh beleegyezett, hogy a Brawn GP a Mercedes motorjait használja 2009-ben, ezzel hozzásegítve őket a bajnoki címhez, és elbukva a Mercedes gyári felvásárlási ajánlatát, ami miatt a McLaren évekig a középmezőnyben tengődött.

A névtelenséget kérő csapatfőnök a Motorsport.comnak így nyilatkozott arról a lehetőségről, hogy Newey 2026 előtt egy versenytársnál köthet ki: „Totális katasztrófa lenne a Red Bull számára, ha Adriant hagynák egy riválishoz menni idő előtt. Christiant teljesen hülyének néznék. Pont, ahogy Whitmarsh csinálta a McLarennél, amikor a Brawn kezébe nyomta a Mercedeshez a kulcsokat, ezzel elindítva őket az egyeduralmukhoz vezető úton.”

Newey távozása a Red Bulltól a csapat irányításáért folyó szezon eleji zűrzavar egyik utózöngéje. Ezt eredetileg egy, Horner viselkedése ellen egy női alkalmazott által tett panasz váltotta ki, de polgárháborús helyzetté fajult, melyben részt vett az energiaital-gyártó thai és osztrák tulajdonosi köre, valamint a csapat számos vezetője is.

Horner igyekszik kézben tartani a dolgokat, de Newey távozása nem sokat fog nyugtatni azokon, akik további zendülésektől tartanak. A Red Bull riválisaitól olyan információkat kaptunk, hogy a Milton Keynes-i vállalat dolgozói az ő hirdetéseikre jelentkeznek, miközben Max Verstappen jövője sem áll szilárd lábakon.

Horner maga kitart amellett, hogy a holland rövid távon ki fog mellettük tartani, a Mercedes így is mindent megtesz, hogy megpróbálja elcsábítani, édesapja, Jos pedig, aki korábban arra figyelmeztetett, hogy szétrobbanhat a csapat Horner maradásával, Newey döntése miatt megerősítve érzi magát ezen hitében – erről itt írtunk.

A Hornertől az elmúlt hónapokban megszabadulni kívánó Red Bull-frakciók a mai híreket követően megpróbálhatják újult erőfeszítésekkel megpróbálni elmozdítani őt a csapatfőnöki székből, azzal érvelve, hogy, ahogy Verstappen fogalmazott, csak ez állíthatja meg a gárda szétszakadását.