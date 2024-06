„Nevetséges dolog ilyet mondani a Red Bull 2026-os F1-es motorjáról!”

A 2026-os szezon sok érdekességet tartogat, hiszen amellett, hogy a karosszériára vonatkozó szabályok is átalakulnak, új motorformulát is vezetnek be, és jelen állás szerint a Mercedes, a Ferrari, a Renault, a Honda, az Audi és a Red Bull Powertrains/Ford is készít motorokat.

Ez azt jelenti, hogy sokszínűbbé válhat az erőforrások felhozatala, hiszen a 10 csapatot a jelenlegi 4 helyett 6 motorgyártó láthatja el erőforrásokkal, ami ideális esetben tovább fokozhatja az izgalmakat.

Nemrég a Sky Sports F1 kommentátora, David Croft arról számolt be, hogy arról pletykálnak, hogy a Mercedes vezet, a Red Bull Powertrains pedig a korai szimulációk alapján kisebb lemaradásban van a többiekhez képest.

A veterán F1-es újságíró Peter Windsor azonban nem gondolja, hogy ez a helyzet, és szerint nevetséges dolog ilyen pletykákat bedobni:

„Elég sok embert ismerek a Red Bull Powertrainsnél. Lenyűgözött, hogy hány fordos volt itt a hétvégén Monacóban. Úgy gondolom, ha bárki azt állítja, hogy a Red Bull Powertrains/Ford szövetség messze elmarad a Mercedes mögött, az a tűzzel játszik.”

„Azt gondolom, ebben a szakaszban nevetséges dolog ilyet mondani. Lehet, hogy igaznak bizonyul, de nem hiszem, hogy bármiféle bizonyíték is erre utalna” – mondta Windsor a Cameron F1 YouTube-csatornának.

