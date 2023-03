Nevet válthat az egyik Forma-1-es csapat

A Red Bull 2005-ben érkezett meg a Forma-1-be, a 2006-os szezontól kezdve pedig újabb csapatot vásároltak meg: a Minardi helyére érkezett a fiókcsapatuk, a Toro Rosso. A csapatot 2020 óta már AlphaTaurinak hívják, azonban nem biztos, hogy ez a további években is így marad.

A Red Bull-alapító Dietrich Mateschitz halála után Oliver Mintzlaff lett a Red Bull sporttevékenységeinek ügyvezetője, ami változásokat hozhat az energiaitalos márka sportcsapatainak működésébe is. Ennek kapcsán felmerült az a pletyka, hogy eladhatják az AlphaTaurit, ezt viszont gyorsan cáfolták.

A Red Bull F1-es csapatának főtanácsadója, Helmut Marko viszont elmondta, hogy javítani kell az AlphaTauri eredményein, illetve egy névváltoztatásra is van esély:

„Számos aspektust kell megvizsgálnunk, mert az AlphaTauri több költséggel jár, mint a Red Bull, ugyanakkor szükségünk van egy második csapatra. Lehetséges, hogy megváltoztatjuk a csapat nevét, hiszen az AlphaTauri márka csak 3-4 olyan országban van jelen, ahol versenyzünk.”

„Javítanunk kell a pályán elért eredményeinken is, hogy több pénzt csatornázzunk be a vállalat bőröndjébe” – mondta az osztrák a RacingNews365 szerint, aki nem zárta ki, hogy új névadó szponzor is érkezhet a Red Bull testvércsapatához.