Nemzetközi sajtóvisszhang: Norris végre elnémította kritikusait

A média számára pedig igazi szenzáció volt ez a győzelem, amely már nagyon érett a McLaren versenyzőjének, Miamiban pedig végre sikerült megkaparintania az első helyért járó trófeát. A brit lapok természetesen nagy örömmel számoltak be Norris sikeréről, aki ezzel elhallgattatta kritikusait.

„Norris hamar a Forma–1 reklámarcává vált, most pedig új magasságokba emelkedett első futamgyőzelmének megszerzésével, letaszítva a világbajnok Max Verstappent a pódium legfelső fokáról” – írta a Daily Mail.

A The Guardian eközben így fogalmaz: „Lando Norris büszkén hallgattatja el a kritikusokat a Miami Nagydíjon szerzett első sikerével. Rendkívül büszke lehet erre a pillanatra, és azok, akik a tehetségében kételkedtek, most végre csöndben maradnak.”

„A véres orrtól Miami királyáig: Lando Norris végre F1-es futamgyőztes” – írja a Daily Telegraph, természetesen Norris egy héttel korábbi bulizására és az ott összeszedett kisebb sérülésére utalva.

„A látvány, ahogy a fiatal brit a parc fermé korlátait átugorva beleveti magát az eksztázisban lévő szerelők karjaiba, majd könnyek között a vállaikra veszik ők, mielőtt Zak Brown és Andrea Stella hatalmas öleléssel fogadják, mind megmutatja, milyen sokat jelentett ez számára. És a McLaren számára is. A csapat megélte a poklot is Lewis Hamilton 2008-as bajnoki címe óta, most viszont újra nagyon versenyképesnek tűnnek.”

A német Bild eközben nagy meglepetésről beszél, és arról ír, hogy Max Verstappen is legyőzhető. „Nagy meglepetés Miamiban. Ő is legyőzhető! Max Verstappen nyeri a Miami Nagydíjat – NEM! Lando Norris volt az, aki meglepő módon elsőként szelte át a célvonalat. Nem elég, hogy ezzel ő lett a királykategória 114. futamgyőztese, de egy negatív rekord is lekerül a neve mellől.”

A francia L’Equipe is arról ír, hogy Norris győzelme váratlanul jött. „Ahhoz, hogy megverd Max Verstappent, mindig szükség van némi szerencsére. Ausztráliában Carlos Sainz és a Ferrari a világbajnok kieséséből profitált. Miamiban Norris élete első sikerét szerezte, köszönhetően annak, hogy Verstappen számára rosszkor jött a biztonsági autó.”

Emellett arra is felhívták a figyelmet, hogy a biztonsági autó nem Norris elé állt be, amikor a pályára hajtott, így a McLarennek még több ideje volt végrehajtani a kerékcserét, majd simán Verstappen elé tértek vissza. „Norris azonban örömmel bontotta ki ezt az ajándékot. A holland óriást így is le kellett győzni, de Norris kiváló munkát végzett.”

„Miután az első helyen találta magát, igazi műsorral szolgált. A kemény gumikon érinthetetlen volt, és erőből győzte le Verstappent, aki több mint hét másodperccel mögötte ért célba.” Az olasz La Gazzetta dello Sport címlapja azt hangoztatja, hogy a Red Bull sem legyőzhetetlen. „Lando Norris végre futamgyőztes! A szokásos győztes, Max Verstappen második lett ezúttal, mivel az autója miatt képtelen volt arra, hogy megtámadja az angol versenyzőt.”

„Norris a biztonsági autó időzítésével szerencsés volt, hiszen az élre állt. Mindez azonban nem von le semmit a 24 éves pilóta érdemeiből.” Olaszországban azért némileg így is kritikusak voltak a versenyirányítással szemben, mivel a biztonsági autót úgy küldték ki, hogy az nem Norris, hanem Verstappen elé állt be, egérutat adva a McLaren versenyzőjének.

A végső konklúziójuk viszont az volt, hogy a Red Bullt is meg lehet verni: „Ez a futam megmutatta, hogy a Red Bull sem legyőzhetetlen. A McLaren nagy lépést tett előre a jelentős fejlesztési csomagja révén. A Ferrari a következő imolai nagydíjon veti majd be a sajátját. Furcsa, hogy ez a fordulat éppen azok után következett be, hogy Adrian Newey bejelentette távozását a Red Bulltól. Véletlen egybeesés?” – tette fel a kérdést a cikk szerzője.

Verstappen vereségéhez a csapatfőnök szerint azonban egy sérülés is hozzájárult, de egymásnak némileg ellentmondó nyilatkozatok érkeztek ezzel kapcsolatban.