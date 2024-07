Nemzetközi sajtóvisszhang az F1-es Brit Nagydíj után: „Hamilton király visszatért!”

Bild: Ez a verseny jobb volt, mint Hollywood!

„Hamilton Schumi újabb rekordját dönti meg!” - áll szalagcím a német Bildben. A Brit Nagydíjról szóló tudósítás aztán ezzel a mondattal kezdődik: „Az ezüst nyilak a saját hollywoodi forgatókönyvüket írják. Könnyek, mennydörgés és a végén egy rekord az örökkévalóságnak”. Ezzel az ügyeletes szerző a Brad Pitt főszereplésével készülő új F1-es film forgatására utal. Vasárnap délután azonban egy másik legenda került reflektorfénybe: Lewis Hamilton.

„Brad Pitt, Michael Douglas, Catherina Zeta Jones és a Trónok harca ikonja, Emilia Clarke előtt Hamilton több mint két év után először nyer futamot. És ezzel egy rekordot is megdöntött: kilencedik alkalommal nyert Silverstone-ban. Egyetlen versenyző sem nyert még kilencszer ugyanazon a pályán. Eddig a brit Michael Schumacherrel osztozott a rekordon.”

A futam elég látványos volt, az esős és a száraz szakaszok váltakozásával. A labdarúgó Európa-bajnoksághoz igazodva a silverstone-i futamon is Anglia és Hollandia csatája zajlott. „Három az egy ellen volt, három brit állt Verstappen előtt a rajtrácson. A Mercedes-pilóták jól jöttek el, Norris a McLarenben túlságosan megcsúszott (egy újabb apró hiba), és ezzel elvesztette a pozícióját. A holland már utol is érte az első britet.” Aztán látványos verseny következik: száraz - eső - száraz - eső - száraz. Az élmezőny mégis lőtávolon belül marad, így folyamatosak a cserék. Az utolsó kiállás-sorozat után Hamilton vezet, Norris és Verstappen előtt.

„A Mercedes újra álmodhat. De mit csinál a világbajnok? Verstappen a kemény gumikon autózik, egyre közelebb kerül Norrishoz és Hamiltonhoz. A 48. körben megelőzi Norrist. Van még elég ideje a harmadik brithez, hogy megelőzze Lewis Hamiltont? Nincs. Lewis Hamilton 1,4 másodperccel előrébb halad át a célvonalon. Könnyek Lewisnál. Ez a verseny jobb volt, mint Hollywood!”

L'Equipe: Hamilton király visszatért!

A L'Equipe című francia sportlap is csak dicsérő szavakkal illette a hétszeres világbajnok teljesítményét. „Sokáig kellett várnia erre. Egészen pontosan 945 napot a 2021. december 5-i Szaúd-arábiai Nagydíjon aratott utolsó győzelme óta. A brit közel három évig volt nyeretlen, de a lehető legjobb helyen tért vissza a dobogó legfelső fokára: a saját pályáján, Silverstone-ban. Ott immár kilencszer nyert. Ezt a rekordot most már egyedül tartja. Michael Schumacher is nyolc nagydíjat nyert ugyanazon a pályán, igaz, az Franciaországban volt.”

A Mercedes pilótája számára korántsem volt könnyű délután. A változó körülmények és az utolsó etap a leglágyabb keveréken sok kihívást jelentett. A francia riporter így ír: „Ahhoz, hogy megszerezze pályafutása 104. győzelmét, rengeteg buktatót és elemet kellett legyőznie. Az esőzések és a brit klíma sajátosságai nagy szerepet játszottak, és még izgalmasabbá tették ezt a versenyt”.

Az utolsó kiállás után Hamilton, Norris és Verstappen maradt harcban a győzelemért. A szurkolók a lelátón, és az otthoni nézők is visszatartották a lélegzetüket: „Az utolsó 12 kör hihetetlen tempóban telt. Verstappen lazán ült a Red Bull volánja mögött, amely a száraz pályán visszanyerte fenséges formáját. Átvette a második helyet Norristól, de néhány kör hiányzott ahhoz, hogy túljárjon Hamilton eszén.”

A szokásos zsűrizésben Hamilton 10 pontot kapott a teljesítményére, az egyszerű, de találó megállapítással: „Hamilton király visszatért!”.

Gazzetta dello Sport: Vereséget szenvedtek a fiatal oroszlánok

Olaszországban is nagy elismerést kapott Hamilton a silverstone-i teljesítményéért, egy kis megkönnyebbülés mellett, hogy a brit később is képes lehet erre, hiszen jövőre már a legendás Scuderia színeiben fog versenyezni. A Gazzetta dello Sport című sportnapilap szerint:

„A hosszú ürességnek végre vége. És mivel a nagy történeteknek nagy színpadra van szükségük, Sir Lewis ezt a különleges győzelmet - pályafutása 104. győzelmét - imádott rajongói előtt aratta Silverstone-ban. Az a kilenc győzelem, amit mostanra ott szerzett, elérhetetlennek tűnik. Hatalmas elégtétel, most, hogy legyőzte a fiatal oroszlánokat, akik a Forma-1 perifériájára akarják szorítani őt. Pontosan az öreg bajnok miatt lett ez egy olyan nap, amit soha nem felejtünk el. Bravissimo!”

Sokáig úgy tűnt, hogy a Mercedes és a McLaren fog csatázni a győzelemért, de Max Verstappent soha nem lehetett kizárni a győzelemért folyó harcból. „A fináléban a szokásos Verstappen jött vissza a színre. Egy pillanatra idegessé tette Hamilton rajongóit. Norris és Verstappen is megpróbált közelebb kerülni. A holland megelőzte a britet, ezúttal nem volt esélye az ütközésnek kettejük között, de Lewis egy okos versenyzéssel ért célba elsőként, amelyben a tapasztalata döntő szerepet játszott.”

Sky Sports: Verstappen dominanciája egy örökkévalóságnak tűnik már

„Lewis Hamilton maga mögött tartja Max Verstappent, hogy rekordot jelentő kilencedik győzelmét arassa Silverstone-ban” - olvasható a brit Sky versenybeszámolója fölött a főcím. Azzal, hogy Hamilton nyerte a Brit Nagydíjat Silverstone-ban, a rajongók megkapták, amiért jöttek. De egy pillanatig sem volt egyszerű dolga.

„Hamilton a második helyről indult George Russell mögött, és a 18. körben vette át a vezetést. Csapattársa egyre jobban szenvedett, ahogy elkezdett esni az eső. Hamilton is megismerkedett a trükkös körülményekkel, és hamarosan megelőzte őt Norris és mclarenes csapattársa, Oscar Piastri.” Hamilton a második helyet szerezte meg, amikor a mezőny intermediate-ekre váltott, de a McLaren nem döntött a dupla bokszkiállás mellett, és egy körrel tovább tartotta kint Piastrit, mint ideális lett volna.

Az eső elvonult, és ott dőlt el a csata: „A slickekre való kiállás volt a kulcs. Hamilton alávágott Norrisnak a vezető pozícióért. Mindkét pilóta a lágyakat választotta, míg Verstappen a kemény gumikon autózott. Ez nagyobb szabadságot adott neki, hogy az utolsó körökben nyomjon. Verstappen négy körrel a vége előtt megelőzte Norrist, de Hamilton tudott gazdálkodni a gumikkal, és viszonylag kényelmes, 1,5 másodperces előnyt tudott tartani a befutóra.”

Verstappen is jó érzéssel távozott Silverstone-ból, hiszen ismét nőtt az előnye a vb-tabellán. A Sky újságírója mégis megjegyzi: „A domináns szezonkezdet, amikor Verstappen az első öt futamból négyet megnyert, most már egy örökkévalóságnak tűnik. A holland az azt követő hét futamon mindössze háromszor nyert. Azonban a 24 futamból álló szezon felénél 84 pontos előnyével rendkívül erős pozícióban van ahhoz, hogy megszerezze zsinórban negyedik világbajnoki címét.”

Eközben háromszavas üzenetet küldött Vettel Hamiltonnak a győzelme után, míg ezen záradékok miatt van veszélyben Perez Red Bull-os helye.