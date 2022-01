Nemsokára munkába állhat a Red Bullnál a Mercedestől érkező neves szakember

Még a tavalyi idény első felében írtunk arról, hogy Hodgkinson, aki már két évtizede dolgozott a Mercedesnél, elhagyja a csapatot, hogy a bikásoknál folytassa karrierjét. Akkor azonban még nem lehetett tudni, hogy ténylegesen mikor mehet végbe az „átigazolás”.

Helmut Marko tanácsadó például abban reménykedett, hogy a szakembernek nem kell majd hosszú kertészkedési szabadságot kivennie, és remélhetőleg minél hamarabb csatlakozhat majd hozzájuk.

„A Mercedes most minden jogi eszközt bevet annak érdekében, hogy késleltessék a munkába állását. Ez azonban nem lesz olyan hosszú időszak, mint amilyenben a Mercedes reménykedik” – nyilatkozta Marko az F1 Insidernek még áprilisban.

Ahogyan viszont a tavalyi idény alakult a két csapat között, arra lehetett számítani, hogy a csillagosok nem is akarják megkönnyíteni a csapatváltást, most viszont mégis bejelentették, hogy Hodgkinson zöld utat kapott.

„A Mercedes F1 és a Red Bull F1 a mai napon megállapodást kötött Ben Hodgkinson elengedéséről. Az egyezség feltételei szerint Ben, aki 2001 augusztusában lett a Mercedes alkalmazottja, szabadon csatlakozhat majd a Red Bull Powertrainshez 2022. május 24-étől” – állt a közös közleményben.

Hodgkinson már igazi Mercedes veteránnak számított, hiszen 20 éve dolgozott a brixworth-i központban. Christian Horner csapatvezető még az áprilisi bejelentéskor elmondta, hogy technikai igazgatóként veszik őt fel a motorrészlegre.

Nem ő volt viszont az egyetlen olyan szakember, akit a Red Bullnak sikerült átcsábítani a Mercedestől. Steve Blewett gyártási vezető például motorgyártási igazgató lehet majd Milton Keynesben.

Omid Mostaghimi, aki a Mercedes F1 elektronikai csapatát vezette, a Red Bullnál is hasonló pozíciót tölthet majd be. Pip Clode, aki a hajtóegység koncepciós vezetője volt, most az ERS tervezéséért fog felelni, Anton Mayo pedig a belső égésű motorért.

