Némileg fellélegezhetnek a Williams pilótái Miamiban

A tél folyamán gyártási problémák léptek fel a grove-i istállónál, így a 2024-es évet harmadik váz nélkül indította a csapat. Ez a helyzet azonban több szempontból is költségesnek bizonyult Ausztráliában, amikor Alex Albon annyira összetörte autóját, hogy az már nem volt használható a hétvége hátralévő részében.

Emiatt James Vowles csapatvezetőnek meg kellett hoznia azt a nagyon nehéz és kemény döntést, hogy Logan Sargeant autóját adták át Albonnak, az amerikai pedig így nem folytathatta a küzdelmeket. A tartalékváz elkészítését pedig nem tették könnyebbé a pilóták által elszenvedett további balesetek sem, de mostanra látszólag megoldódott a helyzet.

A miami futam szurkolói zónájában Vowles a következőket mondta: „Megerősíthetem, hogy a sok nagy baleset ellenére a harmadik autónk itt van és készen áll a bevetésre. Remélhetőleg viszont a következő 18 futam során nem lesz rá szükség!”

Bár a Williamsnek sikerült előrelépnie az idei FW46-tal, pontot továbbra sem tudtak szerezni az egyre szorosabb mezőny miatt. Vowles viszont úgy érzi, még közel sem mutatták meg a bennük rejlő potenciált, a fejlődésüket pedig nem segítette a sok baleset és autótörés.

„Nem lehet ezt rejtegetni: ott van a potenciál, de ebből semmit sem tudtunk megmutatni. Jó néhány komolyabb balesetünk volt. Ausztráliában és Japánban elveszítettünk három padlólemezt, három első szárnyat, három hátsó szárnyat, és három váltó is teljesen tönkrement. Általában ennyit egy év alatt veszítesz, nem két futam alatt.”

„F1-es csapatként próbálsz egy komponensből nem túl sokat gyártani, mivel folyamatosan igyekszel változtatni. Már most új első felfüggesztésünk van, két hét múlva pedig új padlólemez is érkezik. Szóval igyekszel nem tízet gyártani ezekből, csak hármat-négyet. Amikor viszont elveszítesz többet is ezekből, akkor muszáj ismét feltöltened a készleteket. Mindez pedig kissé hátrányos helyzetbe hozott minket.”

Vowles úgy véli, azzal, hogy a Williams alkatrészhiánya némileg stabilizálódott, a csapat most már jobban odafigyelhet a fejlesztésekre. „Nem tettünk teljesítményt az autóra, amikor kellett volna, mert csak a készletek feltöltésével foglalkoztunk. Ez viszont már mögöttünk van. A szezon elején nem ott voltunk, ahol akartunk. Most már viszont előrefelé figyelünk. A következő öt-hat verseny során sokkal több teljesítményt pakolunk majd az autóra.”

A Williams kapcsán a miami hétvége elején egy nagyon érdekes hír is kikerült, ami a múlt szempontjából mindenképpen érdekes.