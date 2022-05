Nemcsak az autók, hanem a pilóták súlyán is próbálnak faragni a csapatok Az idei szezonban a súly egy kulcsfogalom a Forma-1-ben, hiszen a minimális súlyhatárt nagyon nehezen tudja megközelíteni minden csapat és nem pozitív, hanem negatív értelemben. A csapatok többsége már a festék egy részét is lekaparta az autóiról, hogy könnyebbek legyenek, de közben a pilóták is szorgosan próbálnak diétázni.

Szerző: Kanócz Róbert , Szerkesztő Minden felesleges kiló lassabbá teszi a Forma-1-es autókat, ezért nagyon fontos, hogy a pilóték is a lehető legjobban formában tartsák magukat. Egy jó étteremben tele enni magukat nem opció a versenyzők számára a szezon során, pláne annak tudatában, hogy a mérnökök minden felesleges grammot megpróbálnak szó szerint lekaparni az autókról. Daniel Ricciardo is tisztában van azzal, hogy a lehető legkevesebb súlyt kell magával vinnie az autóba. A McLaren ausztrálja ezért arról számolt be, hogy a szezon során diétázik. „Minden plusz kiló, amit magunkon hordunk, hátrányosan hathat a köridőnkre. Tíz plusz kiló azt jelenti, hogy körönként körülbelül 0,3, 0,4 másodperccel lassabb vagy. Versenyzői szempontból ez nagyon sok" - mondta Ricciardo a GQ Sportsnak. Még több F1 hír: Íme az első képek az Aston Martin B-autójáról: új oldaldoboz! Néhány ember számára az egészséges életmód hatalmas kihívást jelent. Nem így Ricciardo számára, aki komfortosan érzi magát a diéta során is. „Szerencsére szeretem a zöldségeket, imádom az összes ilyen dolgot. Szóval elég jól sikerül karcsúnak maradnom, ha kell" – mondta nevetve. Ricciardónak van egy másik szerencséje is. Vannak emberek, akik hajlamosak arra, hogy hamar nelhízzanak. Az ausztrál azt mondja, szerencsés, hogy gyors az anyagcseréje, ami megkönnyíti számára, hogy megtartsa a súlyát. „Így még mindig megengedhetem magamnak, hogy jókat egyek" – tette hozzá.