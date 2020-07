Nem zárható ki az F1-es pilóták fertőzése, emiatt a tartalékoknak készen kell állniuk

A Forma-1 ezen a hétvégén indul újra útnak, ezúttal Ausztria felé, hogy teljesítsék az első versenyhétvégét, ami hónapokkal ezelőtt nem sikerült Ausztráliában. A Red Bull Ringen is rendkívül szigorú biztonsági intézkedések lépnek érvénybe.

„Nagyon sok erőfeszítés történik a csapatok, az FIA és a FOM részéről, szóval azt hiszem, jó procedúrákkal és egy nagyon robusztus protokollal rendelkezünk.” - mondta a Racing Point csapatának főnöke, Otmar Szafnauer a lapunk kérdésére.

„Mindannyiunknak ezt kell követnie, és különösen az elején meg kell győződnünk arról, megtanuljuk ezt a biztonságos versenyzést, miközben mindenki egészséges marad. Egy kitörés a paddockban az egész szezont veszélyeztetheti, és ez az utolsó dolog, amit szeretnénk, szóval mindezt nem engedhetjük meg magunknak.”

„Van, hogy a biztonság érdekében történő tévedés jó dolog, és ilyenkor az sem megvetendő, ha úgy tűnik, eltúlozzuk a dolgokat. Gondoskodnunk kell arról is, hogy a biztonság és az egészségünk kiemelkedően fontos legyen. Ha be tudjuk bizonyítani, hogy meg tudjuk csinálni, akkor az eredetileg tervezett nyolc futamnál is több versenyen állhatunk rajthoz.”

A Racing Point főnöke elismerte, hogy a csapatok számára nem könnyű a helyzet az Európán kívüli versenyeket illetően, így nehéz tudni, hogy mi lesz, ha már minden lehetséges helyszínen rajthoz álltak a régi kontinensen.

„Kihívás lesz, de azt hiszem, meg kell ragadnunk a kihívást, és ha valaki meg tudja ezt csinálni, az a Forma-1. Meglátjuk, hogy például mi történik Texasban. Látom magam előtt, hogy Bahreinben és Abu Dhabiban is lehet verseny, valamint Oroszországba is elmehetünk. Remélhetőleg addigra a világ egy sokkal jobb hely lesz, és más versenyek is előtérbe kerülhetnek.”

Sajnálatos módon az sem kizárt, hogy a versenyzők a következő hetekben pozitív koronavírus-tesztet produkálnak, ami pedig azt jelentené, hogy a tartalékoknak kell autóba ülniük, jelen esetben Stoffel Vandoorne-ról és Esteban Gutierrez-ről van szó.

„Magasabb ennek a valószínűsége, de mindenkit tesztelünk a paddockban, szóval mindez azt is sugallja, hogy a paddock a legbiztonságosabb hely lesz. Néhány naponként fogunk tesztleni, hogy csökkentsük a fertőzés valószínűségét, és ha 22 futam helyett csak 16 versenyt abszolválunk, akkor csökken a tartalékok bevetésének esélye is.”

„Ennek kapcsán szorosan együttműködünk a Mercedesszel, mint például tettük azt a múltban Estebannal (Ocon). Érdemes összevonni ezeket a versenyzőket, mivel ritkán van szükség egy tartalékversenyzőre ugyanabban az időben egy másik csapatnál. Fontos, hogy legyen valaki a paddockban, mert lehetséges, hogy valaki pozitív tesztet produkál, és másnap szükség lesz rá az autóban. Ha nincsenek ott a paddockban, akkor kimaradhatsz.”

