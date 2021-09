Nem Zandvoortban láttunk idén utoljára döntött kanyarokat

A holland pálya egyik remek tulajdonsága mindenképpen az volt, hogy több kanyart is jelentősebben megdöntöttek, amikor néhány éve átszabták az aszfaltcsíkot, hogy ismét fogadni tudják a sorozat mezőnyét.

Az F1 sportigazgatója most kicsit részletesebben is beszélt az Európában viszonylag ritkaságnak számító kanyartípusról. „Szaúd-Arábiában is lesznek ilyen fordulók. Ugyan az egy igazi városi pálya lesz, de az utolsó kanyar rendesen meg lesz döntve, és egészen lenyűgözőnek tűnik.”

Még több F1 hír: Három F1-es csapatfőnök is elmondta, le akarták igazolni Kimi Räikkönent

„Aztán ott van Abu Dhabi is, ahol a pálya második fele jelentősen módosult idénre, és ott is lesznek minimálisan megdöntött kanyarok, persze nem annyira komolyan, mint a zandvoorti 3-as. Abu Dhabiban volt néhány kifelé dőlő rész, amelyek építésével nem volt semmi probléma, de a versenyzők nem szerették, szóval ezt most kijavítottuk.”

„A döntöttség mindig segít a nagyobb tempó elérésében, ráadásul eltérő íveken lehet bevenni így a kanyart, ami szintén jó” – mondta Brawn az F1 Nation podcastben. Ami pedig a múlt hétvégi Holland Nagydíjat illeti, a szakember ismét megerősítette, hogy eredetileg a 2019 elején elhunyt Charlie Whiting javasolta, hogy döntsék meg a fordulókat.

„Ott van a Tarzan, az 1-es kanyar, amely már eleve döntött volt valamennyire, szóval azt vettük alapul, és nagyon örülünk, mert remek lett a végeredmény. Ami pedig még jobb, hogy a pilótáknak is tetszett. Csak dicsérték és élvezték őket, és ha nekik bejön, akkor mindenki elégedett.”

Kubica fogja helyettesíteni Räikkönent Olaszországban