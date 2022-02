Nem volt reális esély Michael Masi maradására

Nem volt teljesen meglepő, hogy az FIA felállította versenyigazgatói székéből Michael Masit, miután óriási botrányt kavartak a szezonzáró véghajrájában meghozott döntései.

Bár tudtuk, hogy változások lesznek az F1-es bírói rendszerben, fennállt az esélye annak, hogy az ostromlott ausztrál a megújult rendszer része marad, esetleg másokkal együtt folytathatja a munkát. Sőt, egészen néhány nappal ezelőttig a legtöbb hír arról szólt, hogy megtarthatja pozícióját.

Végül azonban az F1 vezérigazgatójával, Stefano Domenicalival és a csapatokkal hétfőn Londonban folytatott megbeszélések után az FIA új elnöke, Mohammed Ben Szulajem egyetértett abban, hogy Masinak mennie kell.

Még több F1 hír: A Ferrari holnap már pályára viszi az F1-75-öst Fioranóban

Nemcsak a versenyigazgató személye változott meg, hanem a szerepkör körüli rendszer is. Masi balszerencséjére pont most vezetnek be egy olyan rendszert, ahol nincs rádiós zaklatás a csapatok részéről, ráadásul a futballhoz hasonlóan itt is bevezetik a VAR-rendszert.

A versenyigazgatói szerepkör Eduardo Freitas és a Niels Wittich között lesz felosztva, akik korábban a WEC-ben és a DTM-ben töltöttek be hasonló szerepet. Mindkét szakember hatalmas tapasztalattal rendelkezik más szériákban, de mindkettőjük számára idegen az F1.

Egyrészt a két ember alkalmazásával a sport elveszíti azt a folyamatosságot, mely szerint minden versenyen egyetlen versenybíró volt, aki elméletileg következetességet biztosított a döntéshozatali folyamatnak.

Az idő múlásával és a megbeszélések folytatásával azonban nyilvánvalóvá vált, hogy képtelenség egyetlen teljes mértékben képzett jelöltet találni, aki hajlandó és képes lenne egyedül ellátni az F1-es feladatokat.

Még több F1 hír: BRÉKING: Michael Masit kirúgta az FIA!

Freitasnak például már így is rengeteg dolga van a WEC-ben végzett állandó munkájával, és nem tudott volna 23 F1-es hétvégét vállalni, míg Scot Elkins - egy másik lehetséges választás - már a Formula E és a DTM mellett kötelezte el magát.

A szerepkör megosztásának előnye, hogy kisebb a veszélye annak, hogy egy ember egyszerre válik teljhatalmúvá, miközben a vállán cipeli a nyilvánvalóan nagyon nehéz feladatot, a versenytársak és a nagyvilág által gyakorolt nyomással együtt.

Freitas és Wittich mostantól megoszthatják ezt a terhet, és gyakorlatilag akkor is egymás társaságában lehetnek, ha csak néhány hétvégén dolgoznak egymás mellett. Az FIA is bölcsen döntött, amikor visszahozta azt a tapasztalatot, amely Charlie Whiting halála óta hiányzott.

Whiting hosszú éveken át közeli barátjával és egykori kollégájával, Herbie Blash-sel dolgozott együtt. Olyan kapcsolatuk volt, hogy mindketten tudták, mire gondol a másik, és be tudták fejezni egymás mondatait, így az ő visszatérése mindenképp pozitívum.

Sajnos 2016 végén Blash kénytelen volt lemondani a szerepéről, ami viszont lehetővé tette, hogy új helyetteseket képezzenek ki azzal a céllal, hogy végül egyikük vegye át Whiting helyét. Masi ezen az úton tette be a lábát az F1 ajtaján.

A tavalyi év közepén az FIA egy másik értékes szereplőt is elvesztett Colin Haywood személyében, aki hosszú éveken át az F1 versenyirányítási rendszereinek vezetőjeként dolgozott, és aki tulajdonképpen a Whiting-Blash csapat harmadik kulcsembere volt. Egy ideig Masi helyetteseként szolgált, mielőtt a visszavonulás mellett döntött, és a hiánya 2021 második felében érezhető volt.

Blash, aki szeptemberben töltötte be 73. életévét, most visszatér az F1-be egy újonnan létrehozott szerepkörben, állandó vezető tanácsadóként, aki a versenyigazgató és helyettese mellett ül, és átadja nekik hatalmas tapasztalatát. Emellett segít némi hitelességgel is hozzájárulni.

Hivatalos: Otmar Szafnauer az Alpine új csapatfőnöke!