Nem veszik komolyan a buborékot az F1-ben: Hazamennek a pilóták, és a csapatvezetők is?

A Forma-1 csak nagyon szigorú egészségvédelmi intézkedések fejében tarthatja meg az első futamait Ausztriában. Furcsa is volt a távolságtartási kötelezettségekkel, és üres lelátókkal megtartott futam, de csak addig, amíg el nem rajtolt a mezőny.

A Motorsport.com olasz forrásai azonban a paddockból arról számolnak be, hogy azok a buborékok, amelyekben élnie kellene az F1-es csapatoknak 3 héten keresztül, igen hamar „kipukkadtak,” és a nagy részét csak a TV-közvetítések érdekében tartják fent.

Arról továbbra sincs szó, hogy a koronavírus veszély megszűnt, de sokan érzik úgy, hogy az FIA által bevezetett protokollok, amelyeknek célja, hogy az egész F1-et izolálják, talán túl szigorúak is belül.

Beszámoltak arról is, hogy a csapatok a saját bokszukban szinte mindig maszk nélkül működnek, és azokat csak a kamerák előtt teszik fel. Hamarosan még két verseny tartanak kevesebb, mint 2 héten belül, de az F1-nek meg kell vizsgálnia azt, hogyan tud enyhíteni a korlátozásokon, amelyeket mint láttuk, nem mindig veszik figyelembe, anélkül, hogy veszélyeztetnék az F1-et magát.

Mechanics in the pit lane with the cars of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, and Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images