Nem Verstappen vagy Vettel! Horner elmondta, ki volt a Red Bull legnagyobb igazolása

Talán azt hihetnénk, hogy a holland csodagyerek az, vagy talán Sebastian Vettel, akivel a bikások a legnagyobb sikereiket érték el. Az igazság viszont az, hogy nem is egy versenyzőről van szó! Horner nemrég újra a Beyond the Grid podcast vendége volt, és ott beszélt erről a témáról.

Valójában érzése szerint a sztártervező, Adrian Newey volt a Red Bull eddigi legfontosabb és legnagyobb igazolása, hiszen az ő vezetésével tudott a csapat négy egymást követő bajnoki címet szerezni 2010 és 2013 között.

„Messze Adrian volt a legnagyobb. Az ő hatása óriási volt az istállóra nézve. Mi azonban akkor még nem voltunk kész rá. Amikor Adrian csatlakozott hozzánk, nem hiszem, hogy realizáltuk volna, hogy mire is írt ő alá.”

Newey-t még a 2006-os szezon előtt szerződtették, de a 2009-es idényig nem igazán tudott sokat hozzátenni a Red Bull sikerességéhez. Akkor azonban Mark Webber és Sebastian Vettel együttes erővel a második helyig repítette őket a konstruktőrök között, Newey pedig a színfalak mögött ügyködött.

Horner úgy érzi, hogy a tervező leigazolása révén végre a mezőny többi tagja is elkezdte őket komolyan venni. Eleinte pedig egy korábbi versenyzőjük volt az, aki Newey-t a Red Bullhoz kezdte csalogatni.

„DC (David Coulthard) fontos szerepet játszott abban, hogy le tudjuk őt igazolni. Ez volt a kulcspillanat, mert ezek után kezdtek minket komoly erőnek tekinteni. Ennek hatására ráadásul több másik tehetséges szakembert is sikerült leigazolnunk, akik a mai napig velünk vannak” – magyarázta a csapatvezető.

Most pedig hét kemény szezont követően a csapat ismét visszatért az élre, és ugyan ez még nem hasonlítható a Vettel-éra dominanciájához, de azért a szurkolók már biztosan nagyon várták, hogy újra a csúcson láthassák az energiaitalosokat. Adrian Newey pedig továbbra is kiveszi a részét a sikerekből, még ha nem is annyira hangsúlyosan, mint korábban.

