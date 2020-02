Nem véletlenül titkolóznak az új Renault-val, amely csak a harmadik futamra várható

A Renault ugyan megtartotta 2020-as bemutatóját, csak éppen az autót nem mutatta be. A francia gyári istálló szerdai eseményén csak képeket mutattak be az R.S.20-ról, amely jelentős változásokon eshetett át.

Már ha lehet hinni azoknak a híreknek, amelyek arról szóltak, hogy az istálló nem véletlenül tett jelentős változtatásokat a technikai csapat összetételében. A Renault tavaly elvesztette a negyedik konstruktőri pozíciót, és alapvető eltévelyedését szezon közben sem tudta korrigálni.

"Új arcok érkeztek, akik több szinten is kölcsönhatásba léphetnek egymással. Sok időbe telt, míg Jerome Stoll elnökkel mindenkivel elbeszélgettünk a stratégiáról, a tervekről. Az emberek, akik egymást váltották, megértették, hogy 43 éve vagyunk az F1-ben, és esélyünk van ezt a hagyományt továbbvinni" - mondta a csapatfőnök a csapatban végbement változásokról.

Az elemzések biztosra veszik, hogy jelentős változások várhatóak az új autón, ám ezekre Cyril Abiteboul szerint még várni kell. "Késő télen komoly műszaki döntéseket hoztunk, ezeket nem fogom részletezni, mert úgyis láthatóak lesznek. Azonban ezek nem lesznek elérhetőek a szezon kezdetén" - mondta a csapatfőnök.

"A harmadik versenyen dobjuk be őket, egy normális idényben az ötödiken érkeznének. Az a tény, hogy a kasztnit nem kellett teljesen átépíteni, lehetővé teszi, hogy az ütemtervben kettő-három versenyre előre lássunk" - jelentette ki Abiteboul. "És ez segíthet nekünk, hogy továbbra is a megfelelő forrásokkal koncentráljunk 2021-re is."

A Renault az egyik leghangosabb támogatója volt a jövőre bevezetésre kerülő gazdasági szabályozásnak, amely azonban Abiteboul szerint sem hozza meg a kívánt hatást azonnal. "2023-ban, 2024-ben vagy 2025-ben lesz először hatása a költségvetési korlátozásoknak, előbb nem" - mondta a csapatfőnök.

"Ezért is van szükség nagyon szigorú szabályozásra a költségvetési korlátok körül. Nagyon éberek voltunk ezen a téren, és az F1 és az FIA körültekintően meghallgatta az érveinket, és egy irányba haladt velük" - mondta a Renault első embere.

A 2021-es szabályokat nagyon hosszú tárgyalássorozat előzte meg, és a mezőnyre még vár egy hasonló feladat, a Concorde-megállapodás. "A Liberty azt akarja, hogy a sport fejlődése biztosítva legyen, és hogy elkerülje az egyhangúságot. Nem titok, hogy a tulajdonosok mindent megtesznek ennek elkerüléséért" - mondta Abiteboul.

A képek után videón is megnézhetjük a McLaren-Renault 2020-as autóját. Az MCL35 is bemutatkozhatott, amit Carlos Sainz Jr., és Lando Norris fog vezetni. Kezdődhet a nagy téli teszt!