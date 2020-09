Nem véletlenül bizakodik a McLaren

A McLaren két versenyzője, Carlos Sainz és Lando Norris egyaránt bizakodóan várja a hétvégi Orosz Nagydíjat. Mivel már a tavalyi versenyen is az ő autójuk volt a ’best of the rest’, vagyis a középmezőny leggyorsabbja, a páros idén is jó szereplésben bízik.

Az idén eddig meglehetősen peches Carlos Sainz örült a rövid szünetnek, az elmúlt 11 hétvégén megrendezett 9 verseny ugyanis igazán embert próbáló időszak volt.

„A szezon harmadik tripla hétvégéje jó és rossz pillanatokat egyaránt hozott számunkra. A Monzában elért nagyszerű eredmény az egész csapatra ösztönzőleg hatott, ellenben a Mugellóban történteket nem szeretném még egyszer átélni” – emlékezett vissza a spanyol.

„Ahogy korábban mondtam, a legfontosabb, hogy senki sem sérült meg a baleset során. Biztos vagyok benne, hogy az eset Oroszországban újra téma lesz. Nem hagyhatjuk, hogy a jövőben ez újra megtörténjen.”

„Az elmúlt 11 héten teljesített 9 futam az egész csapat számára megterhelő volt. Jól esett kicsit kikapcsolódni, átgondolni az előző versenyeket és feltölteni az akkumulátorokat. Várom a soron következő Orosz Nagydíjat, ahol tavaly a hatodik helyen célba érve sok pontot szereztem.”

Míg tavaly nagy eredménynek számított a Sainz által szerzett hatodik hely, a Ferrari visszaesésével a McLaren már merészebb terveket szövögethet.

„Idén más céljaink vannak, mint 2019-ben. Szeretnénk riválisaink előtt maradni a pontversenyben, és lehetőségeinket kihasználva újabb jó eredményt elérni. Lássuk hozzá!”

Csapattársa, Lando Norris az idei világbajnokság féltávja után a bajnoki tabella 4. helyét foglalja el. A fiatal angol versenyző reméli, az Orosz Nagydíjra kilátogató nézőknek izgalmas előadásban lesz majd részük.

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

„Az év első hosszú utazása után következhet az oroszországi futam. A menetrend a három tripla hétvége után egy rövid időre olyan volt, mint amit megszoktunk. Fontos volt, hogy az elmúlt hetek után legyen egy hetünk a feltöltődésre. Készen állok az újabb megmérettetésre” – jelentette ki Norris.

„Tudjuk, hogy a harc a középmezőnyben nagyon szoros. A célunk az, hogy már pénteken erős pozícióba kerüljünk.”

„Szocsinak megvannak a maga kihívásai. Sok technikás, derékszögű kanyar és hosszú egyenes található rajta. Ne feledkezzünk meg a 3-as kanyarban található visszafordítóról sem.”

„Mugello után szerencsére itt is lesznek majd nézők, ami nagyon örömteli a számunkra. A legfontosabb, hogy mindenki teljes biztonságban élvezhesse a versenyt. Remélem, jó kis műsorral tudunk majd szolgálni a számukra” – zárta a bajnoki tabella 4. helyezettje.

Alonso visszatért

Ajánlott videó: