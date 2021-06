Nem véletlen a Ferrari monacói előrelépése

A tavalyi hatodik helyezést követően még bátor célnak tűnhetett, hogy a Ferrari-csapatfőnök Mattia Binotto azt mondta, 2021-ben a harmadik helyért akarnak harcban lenni, viszont az idei öt verseny után mindössze 2 pont a lemaradásuk a harmadik helyezett McLaren mögött.

A Ferrari idei fejlődéséről a német Auto Motor und Sport készített átfogó elemzést, amelyben azzal kezdik, hogy bár Monacóban a győzelemre is esélyes volt az SF21, viszont ez a pálya karakterisztikájának volt köszönhető.

A Mercedes mérnökei az első négy versenyhétvégén gyűjtött GPS-adatok alapján már leszűrték, hogy átlagban a Ferrarié a leggyorsabb kocsi a kanyarokban, a lassú kanyarokban pedig még hangsúlyosabb az előnyük. A motorerő terén 20 lóerő lehet a lemaradásuk a Mercedestől és a Hondától, viszont ez a monacói pálya sajátossága miatt nem játszott annyira komoly szerepet.

Az AMuS azzal folytatja, hogy a feltámadás alapját már 2020 „legsötétebb óráiban” lefektette a Scuderia, és bár az eredmények gyengék voltak, a vezetőség a „régi csapat, új struktúra” receptet követte, ahol a felelősség számos dolgozó között oszlik szét és ahol minden részlet fontos.

A fontos döntések közé tartozott az is, hogy a maranellói istálló egy teljesen új motort épített 2020 nyarán, és míg tavaly egyértelműen lemaradtak a többi 3 motorgyártótól, addig idénre sikerült utolérniük a Renault-t, és közelebb tudtak kerülni a Hondához és a Mercedeshez.

A szakértők becslései szerint a Ferrari lemaradása a belső égésű motor terén 15-20 lóerő lehet, viszont az elektromos hajtásban már ők járnak legelöl, és a töltést is az egyenes későbbi részében aktiválják a riválisaikkal összehasonlítva.

Az előrelépésükben jelentős szerepet játszott az is, hogy a csapatfőnök Mattia Binotto elmondása szerint a korábbinál jobb volt a korreláció a szélcsatornában és a pályán gyűjtött adatok között, így nyugodtabban támaszkodhattak a szélcsatornára, és lépésről lépésre javíthattak azokon a területeken, ahol az SF1000 gyengének bizonyult: a 2020-as autó nagy légellenállásán és az aerodinamikai stabilitás hiányán is javítani tudtak 2021-re.

A Scuderia a kasztni területén is jó zseton mellett tette le a voksát: a német lap által idézett Ferrari-dolgozó szerint a keskenyebb hátsó szekció miatt lehetett keskenyebb az SF21 orra. Emellett az új váltó segítségével a légáramlatokat is hatékonyabban tudja elvezetni a vörös autó, tehát összességében az aerodinamikai hatékonyságra és a stabilitásra helyezték a hangsúlyt, és Leclerc szerint jobban is vezethető a 2021-es Ferrari, mint az elődje.

Más területeken is sikerült javulnia a tradicionális gárdának: a kiállásaik gyorsabbak, a versenystratégiában pedig általában a konzervatív megközelítést választják, így kisebb az esély a hibázásra. Kibővítették a gumimérnöki csapatukat, a versenyzőket pedig hosszú meetingeken oktatták arról, hogy „olvassák” jobban az abroncsaikat, hogyan készítsék fel a gumikat a mindent eldöntő időmérős körre, valamint hogyan kezeljék jobban azokat a versenyeken.

A Ferrari a szimulációkra is nagy hangsúlyt fektetett a télen. Mivel idén már csak 60 percesek a korábban 90 percen keresztül tartó pénteki szabadedzések, így egy órával kevesebb ideje maradt a csapatoknak arra, hogy a valós versenypályán gyűjtsenek adatokat, így sok múlik azon, mennyire tud felkészülni a pályára és magára a hétvégére egy csapat.

Monacóban ez is kifizetődött a Ferrari számára, hiszen Sainz és Leclerc is elmondta, hogy már az első körükben magabiztosak voltak az autójukban, és ezt követően sem kellett sokat változtatniuk, míg más csapatok kevésbé bizonyultak felkészültnek.

A hétvégére való felkészülés már tavaly is megfigyelhető volt az AMuS szerint, ugyanis a többi pályával összehasonlítva relatíve jobb teljesítményt tudtak nyújtani az új vagy visszatérő aszfaltcsíkokon, vagyis Mugellóban, Portimaóban, Imolában és Isztambulban, ami nem a kocsinak, hanem a tervezésnek volt köszönhető.

És bár ezúttal a maranellói istálló motorját nem érték vádak, így sem maradnak ki az év „balhéjából”, a hajlékony hátsó szárnyakról szóló vitákból, hiszen az ő szárnyuk is hajlékony. A csapat szerint viszont a változtatásnak sem lesz komoly következménye.

A német szaklap azzal zárja az elemzését, hogy a mérnöki gárda nagyobb része már a 2022-es kocsin dolgozik, amire már annyira más szabályok vonatkoznak, hogy szinte semmit nem tudnak átemelni a 2021-es járgányból. Az SF21 kapcsán viszont nem rendelkeznek fix fejlesztési tervvel: a következő fejlesztések már gyártás alatt állnak, és ha a mérnökök találnak még valamit, ami értékes lehet 2021-re, akkor kipróbálják az ötletüket.

A Ferrari ellentámadásra fog játszani Bakuban…