Nem várható eső a Szingapúri Nagydíjon

A legutóbbi pár futam kapcsán kissé felemásak lehetnek az érzéseink, mivel Belgiumban és Monzában is nagy csatát láthattunk volna a Ferrari-Mercedes-Red Bull trió között, de ez Spában Max Verstappen ütközése, majd Monzában a motorbüntetése miatt maradt el, máskülönben igencsak más végeredményt láthattunk volna.

A következő helyszín Szingapúr, mely 2008 óta tagja a Forma-1 mezőnyének, így egy régebbi helyszínről beszélhetünk, ahol az évek alatt láthattunk pár igen látványos és érdekes futamot. Bízzunk benne, hogy ez most is így lesz, amire komoly esélyünk lehet, elsősorban a Red Bull versenyképessége miatt, hiszen ez az aszfaltcsík különösen feküdhet Adrian Newey autójának.

További jó hír, hogy Verstappen a motorbüntetések után mindenfajta szankció nélkül várhatja a hétvégét, de ezen a pályán a falak nagyon közel vannak, így a legkisebb hiba is nagyon sokba kerülhet. Ezzel a holland is tisztában van, aki még mindig harmadik a bajnokságban, de az elmúlt két nagydíjon sok pontot bukott és Charles Leclerc már csak 3 egységre van tőle és hamarosan a 169 pontos Sebastian Vettel is lőtávolba kerülhet.

Az időjárást tekintve azonban nem vár ránk nagy fordulat, leszámítva azt, hogy végig rendkívül meleg lesz. A levegő hőmérséklete stabilan 30°C fölött lesz, rendkívül magas páratartalommal, ami miatt a versenyzők számára ez a futam jelenti a legnagyobb kihívást fizikailag. A csapadékra minimális az esély, de ha esik is, az a magas hőmérséklet és páratartalom miatt hamar felszárad.

A levegő hőmérséklete igen konstans lesz ezzel a 32-33°C-kal, ami a gumiknak is fel fogja adni a leckét. Péntekre és szombatra 10%, vasárnapra pedig 20% az esély az esőre, ami egészen minimális, de valószínűleg az eső nélkül is egy jó futamban lesz részünk a villanyfényes pályán, ahol Sebastian Vettel és Lewis Hamilton is négy alkalommal tudott nyerni eddig.

