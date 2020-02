Nem valószínű, hogy bárki is nemet mondana a Vietnami Nagydíjra

A Kínai Nagydíj biztosan nem kerülhet megrendezésre az eredeti időpontjában, és noha a Forma-1 nem akarja kihagyni a sanghaji kört a naptárból, nincs garancia arra, hogy idén lesz kínai hétvége a legnagyobb kategóriában.

Ez elsősorban attól függ, hogy mi lesz a koronavírussal, de a naptárhelyzet is sok kérdést vet fel, mert még ezen kívül is 21 futamról beszélünk, ami rengeteg. Korábban a kétnapos Kínai Nagydíjról is beszámoltunk a lehetséges alternatívaként.

Imola és Mugello lesben áll, mert készek lennének megérkezni Kína helyére, de az F1 elsősorban arra koncentrál, hogy az év végén helyet találjon Sanghajnak. A vírus miatt egy ideig még biztosan maradnak ezek a bizonyos kérdőjelek.

Vietnam, mely szintén a naptár elejében kapott helyet, ráadásul új helyszínként, ugyancsak érintett a koronavírus miatt, de a szervezők megerősítették, hogy minden marad az eredeti tervek szerint, és nem is gondolnak másra.

Otmar Szafnauert, a Racing Pointügyvezető igazgatóját is megkérdezték a vietnami helyzetről, amire nem tudott egyértelmű választ adni, még akkor sem, ha a csapat miatt erősen érintettek a kérdésben.

„Ez egy jó kérdés. Nem követem szorosan a történteket, de azt hiszem, a biztonságot kell szem előtt tartanunk. A döntést az illetékes szervezetekre bízom, és azokra az emberekre, akikre ez tartozik. Ezt követően pedig meglátjuk, hogy mi történik.”

Elviekben a csapatoknak jogukban áll nemet mondani a nagydíjra. „Nos, szerintem a szerződés szerint mondhatjuk azt, hogy nem akarunk menni, de meglepne, ha ez megtörténne.” - mondta a Racing Point egyik legfontosabb láncszeme.

Vajon a Racing Point mit mondana egy december közepi verseny miatt a szezon végén? „Nem lesz könnyű... Ha az év végén tartunk egy újabb versenyt, az nem lesz egy szokványos dolog. Ez egy egyszeri dolog lenne. Kínában növelni szeretnénk a sport népszerűségét.”

„Emiatt nem lenne a legjobb, ha kihagynánk a futamot. Szóval, ha valahová be tudnánk szúrni augusztusra... Akkor szünet van, legalábbis egyelőre. Meglátjuk, hogy mi lesz.”

