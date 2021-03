„Nem vagyok büszke erre” – Mazepin először nyilatkozott a nyugati sajtónak az incidense óta

Még alig jelentették be, hogy a Haas egyik autóját 2021-ben Nyikita Mazepin fogja vezetni, amikor az orosz pilóta már felhívta magára a figyelmet – nem éppen pozitív módon, mivel az Instagramra egy olyan videót töltött fel, ahol megfogta egy nő mellét.

A videót letörölte, de érdekes módon a bocsánatkérését is. Szintén sokak számára visszás volt, hogy az FIA nem foglalkozott az üggyel, azt teljes mértékben a Haas-ra bízta. Ennek az lett az eredménye, hogy a We Say No To Mazepin az egyik legfelkapottabb trending lett a Twitteren, a Mazepin üléspróbáját bemutató videóra is négyszer annyi dislike érkezett, mint ahány sima like.

Mazepin az ESPN-nek adott interjújában kijelentette, hogy vállalja a tettének következményeit, és reméli, hogy a pályán mutatott teljesítményére jobban fognak emlékezni.

„Először is, fontos elmondanom, hogy vállalom a decemberi tetteimért a felelősséget, az egész eset helytelen volt” – mondta a 21 éves orosz versenyző.

„Nagyon sokat tanultam erről az egészről, és magabiztosan mondhatom azt, hogy már sokkal többet tudok erről a témáról, mint korábban, szóval egy kis pozitív dolog van ebben az egészben. Teljesen megértem, hogy másoknak igaza volt az üggyel kapcsolatban, és én hibáztam a tetteimmel.”

„Én sem vagyok büszke erre, ezt szerintem fontos, hogy mindenki megértse.”

„Azok, akik eddig velem voltak az életem 21 éve során, jól tudják, ki vagyok én. Nagyon nehéz lenne tettetni azt, hogy nem ilyen vagyok, és ez nagyon messze is áll tőlem. A pályán továbbra is önmagam leszek, ahogyan eddig is.”

„Az én karrieremben is voltak mély és csúcspontok, ez az élet része. Szerintem a pályán mutatott versenyzésemmel kell megmutatnom magamat. Hiszek abban, hogy egy jó versenyző vagyok.”

„Őszintén várom már, hogy ezt megmutassam azoknak is, akik jelenleg nem kedvelnek, hogy remek képességekkel rendelkezek, és remélhetőleg majd megváltozik a véleményük rólam.”