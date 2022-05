Nem ússza meg a büntetést a Ferrari két pilótája - olasz sajtó

A szabályok szerint a 2022-es Forma-1-es szezonban is (a kipufogót leszámítva) minden motorkomponensből hármat használhat egy autó, bármely negyedik komponens beemeléséért pedig hátrasorolásos büntetést oszt az FIA.

Nem szokatlan azonban, hogy a csapatok stratégiai okokból bevállalnak egy pár extra büntetést annak érdekében, hogy újításokat mutassanak be, vagy pedig pusztán lecseréljenek egy nagy futásteljesítménnyel rendelkező erőforrást egy frissebbre: mindkettőre láthattunk példát a 2021-es szezonban is, amikor a Ferrari az akkor új ERS rendszeréért cserébe vállalta be az autóival a hátrasorolásos büntetést, a Mercedes pedig így adott extra pacikat Lewis Hamiltonnak.

A Ferrari azonban annak érdekében, hogy az új erőforrásuk teljesítményét ne kompromittálják azzal, hogy az abszolút megbízhatóságra törekednek, már télen meghozta azt a döntést, hogy 3 helyett 4 erőforrást fognak felhasználni a szezonban, tehát legalább egyszer a mezőny végéről kell majd rajtolnia a csapat pilótáinak, értesült a Formu1a.uno.

5 futam elteltével már mindkét Ferrariban a második erőforrás dolgozik: Charles Leclerc-nél követték az eredeti tervüket, és a Miami Nagydíj előtt kapta meg a többi Ferrari-motort használó csapattal egyidőben a második motorját, míg Carlos Sainznál már Imola óta a második motorja dolgozik, miután a melbourne-i kiesését követően elővigyázatosságból kivizsgálásra küldték az első motorját, amit még lehet, hogy később is használhat majd a szezon közben.

Az összes többi motorgyártóhoz hasonlóan a Ferrari is szeptember 1-ig fejlesztheti még a hibrid rendszerét, miközben a belső égésű motorjaikhoz már csak „megbízhatósági fejlesztésekre” hivatkozva nyúlhatnak a gyártók.