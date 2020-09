Nem túl nagy az optimizmus a Ferrari-motorral hajtott csapatoknál

A múlt heti Belga Nagydíjon igen bizarr jelenetnek lehettünk szemtanúi, ugyanis egy ponton Kimi Raikkönen, az Alfa Romeo pilótája simán megelőzte Sebastian Vettelt az Eau Rouge utáni hosszú egyenesben, holott a finn csapatának a Ferrari a motorszállítója.

Raikkönen végül mindkét Ferrarit maga mögé utasította, ám ezzel együtt sem elégedett azzal, ahol a csapat jelenleg áll, és nem gondolja, hogy a most hétvégi lesz a fordulópont az Alfa Romeo idei szezonjában:

„Ez egy másfajta pálya lesz, mint az előző, nem hiszem, hogy annyira elégedettek lehetünk, mert nem szerzünk pontokat, holott ezt a célt tűztük ki magunk elé. Ettől eltekintve úgy gondolom, fejlődtünk néhány területen.”

„Van még azonban min dolgozni, igazából elég sok dolog, és az itteni nagy sebességek nem igazán kedveznek nekünk. Szerintem könnyebb lesz, ha nagyobb leszorítóerőt és kisebb motorerőt igénylő pályákra érünk, de amit lehet, azt megpróbáljuk elérni, vasárnap kiderül, mire lesz ez elég.”

A Haas két pilótája is ezt a pesszimizmust osztotta a hétvégével kapcsolatban, bár például Kevin Magnussen nem nagyon rejtette véka alá, hogy a Ferrari, ha lehetne, könnyen vissza tudna zárkózni az élmezőnyre ilyen szempontból is:

Magnussen: „Szerintem, ha nem lennének ezek a fejlesztési megkötések, akkor a Ferrari jóval komolyabb fejlődési ívet mutathatna be. Ez nyílvánvaló. Nem is nagyon kell erről többet mondanom. A mi helyzetünkben annyit tudunk tenni, hogy a meglévő csomagból hozzuk ki azt, amit tudunk.”

Grosjean: „Egyetértek Kevvel. Mondjuk mi úgy döntöttünk, hogy a jelenlegi helyzetben nem fogunk fejleszteni az autón, szóval, ha még a saját motorjainkat gyártanánk, akkor sem változtatnánk rajta. Arra összpontosítunk, amink van, igyekszünk ezt optimalizálni és ha adódik előttünk valamilyen lehetőség, azt kihasználjuk.”

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, Charles Leclerc, Ferrari SF1000, and Romain Grosjean, Haas VF-20 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

Hogy mi a helyzet az „anyacsapattal?” Sebastian Vettel, aki múlt héten a harmadik szabadedzésen csak az utolsó lett a Ferrarival, nem számít sok jóra – csak arra, hogy a múlt heti formájuk egy kirívóan rossz eredmény volt:

„Nem fogok hazudni, nem lesz egyszerű hétvége. Nehéz lenne bármilyen hatalmas változást várni most, habár azt meg kell hagyni, hogy szerintem a múlt hét volt az, ami a normálistól eltérő volt. Remélhetőleg most visszatérünk a normálishoz.”

„Azt is tudjuk, hogy az ilyen pályák eredendően rosszak nekünk, szóval meglátjuk. Harcolni jöttünk ide, nem csak magunkért, hanem a szurkolókért is, szóval tesszük, amit tudunk. Az elvárások viszont mindig nagyok, különösen Monzában. Szóval, idén nehéz lesz, nem is tudnak majd a szurkolók a pálya körül bíztatni minket, de ami tőlünk telik, azt megtesszük egy emlékezetes hétvége érdekében.”

