Nem túl biztató az FIA válasza Andrettiékkel kapcsolatban

Az 1978-as világbajnok meglepte a sportágat azzal, hogy a Twitteren közölte fia szándékait, négy hónappal azután, hogy az Alfa Romeo átvételéről szóló tárgyalások megrekedtek. Andretti eredetileg egy meglévő csapatot szeretett volna megvásárolni, azonban ennek meghiúsulása után inkább a csapatalapítás mellett döntött.

Az Indianapolis Starnak nyilatkozva az idősebb Andretti azt mondta, hogy az Andretti Global készen áll a belépésre, amint elfogadják az ajánlatot. Állítólag már azt is tudják, hogy hol lenne a székhely, valamint Colton Herta személyében az egyik ülés is elkelne.

Az irányító testület szóvivője azonban azt mondta: „Az FIA jelenleg nincs abban a helyzetben, hogy az FIA Forma–1-es világbajnoksággal kapcsolatos, potenciális új belépő csapatoktól érkező szándéknyilatkozatokat vagy jelentkezéseket megvizsgálja vagy kommentálja."

Egy új, amerikai székhelyű csapat kihasználhatná a Netflix Drive to Survive című sorozatának segítségével szerzett növekvő ismertséget, amely a Circuit of the Americas versenypályán az elmúlt szezonban rekordszámú nézőt vonzott.

Mivel az Amerikai Nagydíj 2026-ig szóló új szerződést kötött, és Miami idén csatlakozik a versenynaptárhoz, Andretti csatlakozásával minden bizonnyal tovább emelkedne a sporták népszerűsége Amerikában.

