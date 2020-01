Nem tudnak megegyezni a Forma-1 közös fotózásáról

A Forma-1 még javában a felkészülés szakaszában van a 2020-as világbajnokság küzdelmei előtt, a csapatok pedig közben már 2021-re is készülnek. Az idei lesz utolsó szezon, amelyben a megszokott szabályozás szerint zajlik a küzdelem, jövőre új szabályok lépnek életbe.

A csapatok ennek megfelelően nagyon elfoglaltak, arról már nem is beszélve, hogy a 2020-as évadba még egy plusz, 22. futamot is be kell illeszteni. A zsúfolt időszakot megkönnyítendő lesz idén először csak hatnapos a barcelonai teszt, ám ez sem jelent nagy könnyebbséget.

A csapatokra ráadásul hárul még egy feladat, méghozzá egy év eleji közös fotózás, amely azonban a jelek szerint egyelőre megoldhatatlan kihívásnak bizonyul. A Liberty Media mindenképpen szeretné összehozni a 10 csapatot a katalán tesztidőszak elején, de a mérnökök azonnal jelezték aggályaikat.

Ugyanis pályára vonulást megelőzően még egy sor feladat vár az autófelkészítésének folyamatában, és a fotózásra való kivonulással ezek a feladatok elvégzése csúszna. Ráadásul a csapatok közül eddig csak néhány jelezte, hogy már a teszt előtt bemutatja új autóját, többen éppen az első tesztnap kezdetére ütemezték a bemutatást.

Mindezt úgy, hogy már az idei bemutatók alkalmával is inkább az autók festése jelenthet majd érdekességet, a csapatok ugyanis az utolsó pillanatig nem kívánják feltárni fejlesztéseiket a riválisaik előtt. Erről szólhat a közös fotózás ötletének bojkottálása is.

Adrian Newey of Red Bull Racing checks out the Red Bull RB5 Renault and Ferrari F10 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

Ugyanakkor a tulajdonos már évek óta igyekszik rendszabályozni a csapatok szezon előtti bemutatkozását, eddig teljesen sikertelenül. A titkolózás megakadályozása érdekében annyit idén elértek, hogy a kétszer háromnapos teszt során a garázsokban nem lehet paravánnal elrejteni bizonyos alkatrészeket.

Tíz éve a Forma-1 alapítása 60. évfordulóját ünnepelte, akkor a 12 csapatot sikerült összehozni egy közös fotózásra.