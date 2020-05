Nem tartanak több konferenciát az F1-es költségsapkáról szóló szavazás előtt

Az FIA két videókonferenciát tartott a csapatvezetőknek, sok egyéni párbeszéd mellett, és összegyűjtötték a szükséges javaslatokat, véleményeket. A Forma-1 egységesen feszülten várja a költségsapkáról szóló szavazás eredményét.

Nem lesz harmadik videókonferencia, ellentétben a korábban bejelentetthez képest, az FIA az utolsó megbeszéléseket egyesével végzi el a csapatokkal. A szavazás nem csak a költségsapkát fogja érinteni, de a 2021-re befagyasztandó elemeket is.

Az FIA sürgősségi szabályzatának értelmében egyszerű többség elég lesz ahhoz, hogy a felterjesztés átmenjen, a hagyományos ülésrend az egyhangú elfogadást követeli meg, ez jelen esetben biztosan sikertelen lenne.

Franz Tost, Team Principal, Toro Rosso, Zak Brown, Executive Director, McLaren, Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, Cyril Abiteboul, Managing Director, Renault F1 Team and Claire Williams, Deputy Team Principal, Williams Racing, sit behind a model of a 2021 Formula 1 car

Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images