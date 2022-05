Nem Stroll volt a pápa? – Szafnauer megmagyarázta korábbi kijelentését

A körülmények érdekesek és ködösek voltak az átszerződése körül, már csak azért is, mert úgy tűnt, minden rózsásan alakul a Racing Pointból Aston Martinná avanzsált alakulatnál. Korábban ugyanis megérkezett Lawrence Stroll, vele együtt pedig az istálló anyagi helyzete is komolyan javult.

2021-ben ráadásul már egy neves autómárka csapataként állhattak fel a rajtrácsra, az eredmények viszont mégsem akartak jönni. Aki viszont jött, az a McLaren korábbi csapatfőnöke, Martin Whitmarsh volt.

Ő lényegében egy magasabb, átfogóbb pozíciót kapott a márkánál, mint Szafnauer, ez pedig eléggé megkavarta az állóvizet. Tavaly novemberben viszont az amerikai szakember még határozottan cáfolta, hogy az Alpine-hoz menne, hiába kezdtek felröppeni ilyen pletykák.

„A komoly megbeszélések csak ebben az évben indultak, azok után, hogy egyértelművé vált számomra, az a legjobb döntés, ha elhagyom az Aston Martint. Ekkor kezdtem nézelődni máshol, és az Alpine-nal jól összeillettünk.”

Amikor kiderült, hogy valóban csapatot vált, Szafnauer márciusban így nyilatkozott a médiának: „A katolikus egyháznak is csak egy pápája van, és amikor neked kettő van, az egyszerűen nem helyes. Ezért eljött az idő, hogy elhagyjam az Aston Martint és meghagyjam nekik az egyetlen pápájukat.”

Akkoriban ezt a legtöbben úgy értelmezték, hogy Lawrence Stroll csapattulajdonosnak szánta, aki a hírek szerint elég komolyan beleszól az istálló életébe, Szafnauer viszont most kijelentette, pontosan mit is értett ezen kifejezés alatt.

„Az emberek azt kérdezik tőlem, hogy ki volt a pápa – azt elmondhatom, hogy nem Lawrence, mert mindenkinek van egy főnöke. Itt az Alpine-nál is van egy nekem, és ez így megy máshol is. Amikor azonban megérkezett Martin Whitmarsh, ő volt a másik pápa, akiről beszéltem.”

„Az, hogy mindketten ugyanazon a helyen ülünk és ugyanazt próbáljuk csinálni, nem igazán működik az én olvasatomban. Nem Lawrence-nek szólt ez. Továbbra is ő a tulajdonos és a főnök. Nekem is van itt egy főnököm Laurent [Rossi] személyében, minden egyértelmű és tisztázott, és ennek így is kell lennie.”

Úgy tűnik tehát, hogy valóban Whitmarsh érkezése jelentette a legnagyobb problémát Szafnauer számára, aki úgy érezhette, hogy talán nem bíznak már meg benne teljesen, mivel odahoztak mellé egy olyan személyt, akinek hasonló a feladatköre, és szerinte erre talán nem lett volna szükség.

Hiába maradt azonban csak egy pápa az Astonnál, helyzetük nem igazán javult, sőt, még romlott is idénre. Egyes hírek szerint olyannyira, hogy Stroll már az egész cég eladásán gondolkozik, és szeretné, ha az Audi vásárolná meg őket.

