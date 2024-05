Nem sokon múlt, hogy komoly baj legyen Perez és a Haasok balesetéből

Sergio Perez, Kevin Magnussen és Nico Hülkenberg mind kiestek Monacóban a rajt után, Perez autója tört össze a legjobban, miután Magnussen autójával összeérve a falba csapódott és visszapattanva Hülkenberg is eltalálta.

Az ezen a linken látható felvételek mutatják, hogy a törmelék teljesen beterítette a pályát és a pálya mellett azt a részt is, ahol a fotósok álltak. Egy lehetséges sérülés miatt egy fotóst kórházba is kellett vinni, bár vizsgálatot követően el is engedték.A The Mirrornak az FIA megerősítette, hogy a fotós nem szenvedett „nyílt sérüléseket.”

A versenybírók úgy döntöttek, hogy versenybalesetnek minősítik az esetet, elsősorban azért, mert az első körben történt. Magnussen Perez mellé próbálta tenni az autót a Sainte Devote-ban, Perez viszont tartotta az ívet – helyesen – és mivel szűkült a pálya és Magnussen nem vette el a gázról a lábát, összeütköztek.

Perez utólag elmondta, meglepte, hogy Magnussen nem kapott büntetést, erről itt írtunk.