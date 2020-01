Nem semmi: Hamilton egy McLaren F1-gyel a Beverly Hillsen

Lewis Hamilton gyerekkora óta nagy rajongója az autóknak. Most, hogy gyakorlatilag bármilyen típust megvásárolhat magának, nem egy egészen csodálatos autó birtokosa. Az utóbbi időben LaFerrarival is láthattuk őt Amerikában, ahol több ingatlanja is van.

A szünetekben gyakran fordul meg Kaliforniában, és ez legutóbb is így volt. Ezúttal a Beverly Hillsen kapták lencsevégre egy McLaren F1 volánja mögött. Egy autó, amiről a többség csak álmodozhat, és hatalmas értékkel bír.

A típus, melyet 1992 és 1998 között gyártottak Wokingban, több mint 10 éven át a világ leggyorsabb közúti sportautója volt, ami mindent elmond a projektről. A gép messze megelőzte a korát, melyben egy 6.1 literes V12-es BMW-motor dolgozik, ami 600 lóerő felett ad le.

A Gordon Murray és Peter Stevens által megtervezett autóból mindössze 106 darab készült. Álló helyzetből 3.2 másodperc alatt gyorsul fel 100 km/órára, míg a 322 km/órát kevesebb mint 30 másodperc alatt éri el.

Az évek alatt több különböző változat is készült belőle. Az autóútra szánt alapverzióból 64-et gyártottak, míg további 5 csak prototípus volt. A szintén az autóutakra is alkalmas F1 LM és F1 GT verzióból 5 és 2 darab láthatott napvilágot. Emellett 1-1 prototípust készítettek. A versenypályákra szánt F1 GTR-ből pedig 28 kerülhetett ki Wokingból. A legritkább darab tehát az F1 GT, amiből a prototípust is beleértve csak 3 volt.

Az F1 GT-ben ugyanúgy egy 6.1 literes BMW-motor dolgozik, kiegészülve a 6-sebességes manuális váltóval. Ennek a végsebessége 386 km/óra felett volt. Mindez, ha nem lenne elég, még könnyebb is volt, mint a standard verzió.

