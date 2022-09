Nem minden csapatfőnöknek tetszik, hogy az FIA kivételezni akar Hertával

Miután van rá esély, hogy Pierre Gasly a Red Bull kötelékét elhagyva az Alpine-hoz szerződik 2023-ra, nemrég az amerikai tehetség lépett elő az egyik első számú jelölté a francia ülésére.

Ahhoz azonban, hogy valaki az F1-ben indulhasson, szüksége van 40 licencpontra, melyeket az utóbbi négy év során elért három legjobb eredmény alapján gyűjthet össze. 2023-ban Hertának azonban csak 32 pontja lesz, ha figyelembe vesszük a három legjobb indycaros szezonját.

Emellett még FP1-es szerepléssel is lehet licencpontokat szerezni, de ha Herta be is ülne idén még az AlphaTauriba, akkor sem gyűlne össze neki a 40 pont. Az FIA azonban most azt vizsgálja, hogy vis maiorra hivatkozva esetleg lehetne erősíteni Herta helyzetét.

Ez az ötlet ugyanakkor nem nyerte el mindenki tetszését, hiába van szó egy tehetséges amerikai versenyzőről, aki adott esetben jelentősen népszerűbbé tehetné a szériát a tengerentúlon. „Az én szemszögemből nézve ennek semmi köze a vis maiorhoz” – nyilatkozta Frederic Vasseur, az Alfa Romeo csapatfőnöke.

„Az utóbbi években a világ minden táján futottak bajnokságok, ahol szerezni lehetett pontokat. Ha az FIA viszont be akarja szüntetni a pontokat és a szuperlicencet, az már egy másik sztori. Ez csak rajtuk áll, ha ezt akarják, akkor megtehetik. Túl tudunk élni a rendszer nélkül. Szerintem viszont nincs itt semmilyen rendkívüli körülmény.”

Vasseur szerint a jelenlegi rendszer azért van érvényben, hogy az F1-es mezőnynek megfelelő színvonala legyen. „Észben kell tartani, hogy amikor meghoztuk a döntést a szuperlicencről és a pontokról, akkor azt az F1 és a pilóták védelmében tettük, hogy ne fordulhasson elő az, hogy a mezőny fele fizetős pilótákból áll.”

„Szerintem ez helyes döntés volt akkor. Az már persze megint más kérdés, hogy át kell-e vizsgálni az IndyCarért vagy az F3-ért és F2-ért adott pontokat. Én pedig nem akarok összehasonlításokat sem végezni, mert évről évre változik a helyzet.”

A csapatfőnöknek már ismerős lehet egyébként Herta helyzete, hiszen tavaly még az Andretti Autosporttal tárgyaltak a Sauber esetleges átvételéről, és Herta ennél a csapatnál vezet az IndyCarban. „Tavaly tárgyaltunk velük, ez nem titok. Herta is képben volt, de nem volt elegendő pontja a szuperlicenchez.”

A Haast vezető Günther Steiner szerint fontos, hogy a licencre vonatkozó szabályokat ugyanúgy betartsák, mint minden más előírást. „Vannak szabályok, melyeket tisztelni kell. Ha ez nem történik meg, és megpróbálunk kerülőutakat találni, akkor az szerintem nem helyes.”

„Ezt akkor más dolgokra is alkalmazhatnánk, de én itt most nem Coltonról beszélek, hanem úgy általánosságban. Mi magunk csináltuk, mi magunk írtuk őket alá, megvan a felügyelés, szóval tartanunk kell magunkat hozzájuk.”

„Hogy van-e vis maior vagy sem, az már egy másik kérdés. Ahogy viszont Fred mondta, a vírus nem gátolta meg a sorozatokat a versenyzésben. Én amondó vagyok, hogy ha nem tiszteljük a szabályokat, akkor minek vannak egyáltalán? Ha viszont változtatni akarunk rajta, akkor legyen, beszéljünk róla.”

Steiner még hozzátette, hogy egy IndyCarban élversenyzőnek számító pilótának elég jónak kell lennie az F1-hez, de ettől még követni kell az előírásokat. Kollégáival ellentétben Andreas Seidl viszont, kinek csapata nemrég tesztlehetőséget adott Hertának egy korábbi autóval, szívesen látná a fiatal tehetséget az AlphaTaurinál, és szerinte az FIA-nak segítenie kéne az ügyét.

„Alapvetően hiszünk a rendszerben. Ettől függetlenül viszont nem árt némi rugalmasság sem. A Covidnak azért volt némi ráhatása arra, hogy egyes pilóták milyen eredményeket érhettek el. Én pedig teljes mértékben nyitott vagyok a rugalmasságra, hogy egy olyan pilóta, mint Herta, megkaphassa a szuperlicencet.”

„Azok alapján, amit eddig mutatott a karrierje során, kétségem sincs afelől, hogy képes lenne az F1-ben versenyezni.” Ehhez persze először arra lenne szükség, hogy Gasly helye felszabaduljon az AlphaTaurinál.

