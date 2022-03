Nem Mike Krack volt az egyetlen jelölt az Aston Martin csapatfőnöki pozíciójára

Miután az Aston Martin név visszatért a Forma–1-be 2021-ben, Lawrence Stroll csapattulajdonos számos személycserét hajtott végre. Ezek közül a legutóbbi Otmar Szafnauer távozása volt, aki hosszú idő után hagyta ott a silverstone-i gárdát és lett az Alpine csapatfőnöke.

Helyette érkezett Krack, aki korábban már dolgozott az F1-ben a BMW Saubernél, és Sebastian Vettelt is egészen jól ismeri. Watson azonban most elmondta, hogy mindez csak azok után következett be, hogy felajánlották neki a pozíciót, miközben ő éppen Dubajban volt a feleségével.

Még több F1 hír: Vettel és Alonso szerint Verstappen képes lehet a címvédésre

„Először azt gondoltam, hogy csak viccelnek velem. A feleségem meg is lepődött, mert hirtelen elhallgattam. Megkérdezte, mi történt, én pedig mondtam neki, hogy most ajánlották fel az Aston Martin csapatfőnöki pozícióját” – mondta Watson a Formule1.nl-nek.

Miután egy kis időt kért arra, hogy gondolkozzon az ajánlaton, végül úgy döntött, hogy nem fogadja el azt. Kifejtette, hogy szerinte a csapatfőnököknek a politika terén is meg kell állniuk a helyüket, ő azonban nem szereti a Forma–1 ezen részét.

„A vezetőnek olykor kicsit el kell ferdítenie az igazságot, politizálnia kell. Én viszont nem vagyok ez a típus. Új-zélandi vagyok, elég egyenes, és kimondom, amit gondolok.” Watson azóta viszont már új szerepkörben munkálkodik Ross Brawn mellett, és elmondása szerint élvezi új feladatait. A politizálás és a szócsaták tehát megmaradnak Toto Wolffnak és Christian Hornernek.

Komoly ambíciói vannak idénre a Ferrarinak