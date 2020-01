Red Bull: Nem lett meg az 5 győzelem, de Marko elégedett

Helmut Marko, a Red Bull Racing tanácsadója a 2019-es szezonra 5 győzelmet tűzött ki célnak csapatának, azonban hárommal kellett beérniük: Max Verstappen Ausztriában, Németországban és Brazíliában aratott győzelmet.

A Motorsport.com ezzel kapcsolatosan kérdezte a tanácsadót, aki kiemelte, a Honda tartotta az ígéreteit, és az év során pechsorozat is sújtotta őket.

Az volt a célotok, hogy 5 győzelmet szerezzetek az első Hondával közös szezonotokban, de ez nem sikerült. Christian Horner viszont azt mondta, minden várakozást túlszárnyaltatok – erről mi a véleményed?

Még több F1 hír: Wehrlein marad a Ferrarinál a szimulátorversenyzői pozícióban

„Egyetértek Hornerrel. Egy dobogóval kezdtük a szezont, de őszintén el kell ismernünk, olyan kasztnink volt, ami csak a Red Bull Ringen volt képes a győzelemre. Motorfronton a Honda minden ígéretét teljesítette, és ebbe beletartoznak a fejlesztések is. És a szezon első felében volt egy kis visszaesésünk is. Emellett balszerencsések is voltunk olykor, mint például Spában, amikor az első kanyarban történt egy baleset.”

„Monzában az autónk abszolút a topon volt, Szingapúrban viszont hibáztunk a beállításokkal. Suzukában nagyon gyorsak vagyunk, de nem sikerült jól az időmérő, ennek ellenére a versenyen jók lehetünk volna, azonban Leclerc belénk jött.”

„Mexikóban pechsorozat sújtott minket: Max túlmotivált volt szombaton, aztán összeütközött Hamiltonnal. Azon a hétvégén tehát miénk volt a leggyorsabb autó, ennek ellenére csak az ötödik és a hatodik helyet szereztük meg – emiatt nagyon csalódottak voltunk.”

„Austinban nyerni tudtunk volna, de Max autója megsérült az első körben. Támadó közelségben volt Bottashoz képest, viszont a leszorítóereje kisebb volt. Változtatnunk kellett a kezelésen annyit, amennyit csak tudtunk, viszont ennek eredményeképpen jobban kopott a gumink.”

„Tehát összességében elégedett vagyunk, és ami nagyon fontos a Red Bull számára, javítani tudtunk a megbízhatóságon. Egyetlen egy meghibásodásunk volt, amire Bahreinben került sor. Nem tudom, hogy 2018-ban mennyi volt, de sokkal több. Szóval jó az irány.”

„És sokat tanultunk ebben a szezonban. Ami a vártnál jobban hátráltatott minket, az az első szárny volt, mivel a mi koncepciónk… a riválisok megfelelően felismerték a koncepciót, és erre is szavaztak. Azért vezették be ezeket a szárnyakat, hogy könnyebb legyen előzni, ez viszont nem valósult meg. A koncepció 15 millióba került, de ilyen a Forma-1…” – zárta Marko.

Ez már az a szakasz volt, amikor a tragédia után a motorosok és a quadosok újra csatlakoztak a mezőnyhöz.