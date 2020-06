Nem lesz tradícionális dobogós ceremónia 2020-ban a Forma-1-ben

A koronavírus-járvány miatt klasszikus dobogós ceremóniát sem láthatunk majd az előrelátható jövőben, így nem láthatjuk majd, hogy a top-3 versenyző a győztes csapat küldöttjével együtt felsétál a pódiumra, megkapják a díjakat, majd következik a pezsgőzés.

Jelenleg az F1 azon opciókat mérlegeli, hogy hogyan tehetnék mégis látványossá a verseny utáni részt.

„A dobogós ceremóniára nem fog sor kerülni, de keressük, hogy mit csinálhatnánk a rajtrácson a verseny után. Az egyik opció az lehetne, hogy az autók felsorakoznak a pályán, a versenyzők pedig a kocsijuk előtt állnának.” – mondta az F1 sportigazgatója, Ross Brawn az F1.com-nak.

„Nem adhatjuk át a trófeákat a szokásos módon, ugyanis nem mehetnek ennyire közel a pilótákhoz, de dolgozunk azon, és tervekkel és folyamatokkal rendelkezünk, hogy hogyan mutathatnánk be a dolgot a TV-ben.”

A hírek szerint van esély arra, hogy a versenyhétvége más részeit is érheti változtatás, többek között a verseny előtti rajtrács-procedúra is megváltozhat: lehetséges, hogy a bokszutcából fogják megkezdeni a versenyzők a felvezető kört.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, the Mercedes trophy delegate, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 1st position, and Charles Leclerc, Ferrari, 3rd position, on the podium

Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images