„Nem lehetnek barátok” – a Sky riportere szerint változni fog Norris és Verstappen kapcsolata

A vasárnapi Osztrák Nagydíj egyértelműen a két éllovas versenyző párharcáról és ütközéséről marad emlékezetes, hiszen szinte mindenki erről beszél a média és az F1 berkein belül. A dolog pikantériája az eltérő nézőpontok mellett az, hogy a két érintett versenyző alapvetően remek kapcsolatot ápol a pályán kívül. De lehet, hogy csak ápolt, mondja Kravitz.

„Eddig a pontig jól kijöttek egymással. Együtt szoktak bulizni, a messzebb lévő futamokra ugyanazzal a repülővel mennek. Szóval ez lenne Max Verstappen és Lando Norris gyönyörű barátságának a vége? Nem lesz több ibizai utazás? Nem lesz több Martin Garrix-koncert? Nem lesz több tisztelet?” – elmélkedett Kravitz.

„Norris ezt mondta és ez lényeges szerintem. Azt mondta, hogy ha Max nem kér bocsánatot vagy nem vállal felelősséget, akkor el fogja veszíteni az iránta érzett tisztelet egy részét. Max viszont jelezte, hogy vélhetően nem fog elnézést kérni.”

„Egymást fogják hibáztatni. Lehet két bajnoki rivális egymás barátja? Esélytelen. Nem lehet, hogy együtt szórakozzanak és jól érezzék magukat Ibizán vagy egy Martin Garrix-koncerten. Nem lehetnek barátok. Ez nem lehetséges. Szóval ez a nap lesz az első, amikor ezt láttuk?”

A Sky kommentátora, a korábbi F1-es pilóta, Martin Brundle is hasonlóan látja a két versenyző kapcsolatát. „Ennek meg kellett történnie valamikor. Nagyon agresszíven versenyeztek egymás ellen. Max balra húzott és kiszorította őt. Maxot terheli a felelősség ezért az én nézetem szerint. Ez kicsikét a korai éveire hajazott, amikor borotvapenge volt a könyökén a féktávokon.”

„Nem tudom, mi lesz most azokkal a repülőutakkal, vacsorákkal és közös játékokkal Verstappen és Norris között. Most változás állt be, nem igaz?” – vélekedett Brundle.

Hogy Norris konkrétan mit mondott a verseny után és hogyan látja a balesetüket Verstappennel, az ebből a cikkből kiderül.