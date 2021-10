Nem kizárt, hogy Lewis Hamiltonra még egy rajtbüntetés vár idén

A Mercedes-pilóta Lewis Hamilton kocsijába a Török Nagydíj hétvégéje folyamán új belső égésű motort kapott, és mivel ez már a negyedik belső égésű motorja volt idén, így 10 rajthelyes büntetést kapott.

Emiatt hiába volt a leggyorsabb az időmérőn, csak a 11. helyről indulhatott, a versenyt pedig az 5. pozícióban fejezte be. A verseny után a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff azt mondta, hogy kénytelen voltak erőforrást cserélni.

„Meg kellett lépnünk a dolgot. Láttunk néhány adatot a belső égésű motorról, amelyek nem tűntek biztatónak, a kiesés pedig totális gyilkosság lett volna a világbajnokság alakulásának szempontjából” – kezdte Wolff a Sky Sports F1-nak.

„Láttuk a szezon folyamán, hogy voltak olyan apró hibák, amelyeknek nem voltunk biztosak az eredtében, ahogy abban sem, hogy mekkora teljesítménybe kerülhetett ez nekünk potenciálisan. Tehát inkább szerettünk volna még egy új motort a lehetőségeink között tudni.”

Wolff azt is elismerte, hogy a csere előtt Hamilton motorjából „szokatlan zajok” jöttek, és jelenleg azt elemzik, hogy hogyan tudják megelőzni ezt a jövőben.

„Azt hiszem, most már jobban értjük, hogy hol van a kiváltó ok, és ez benne van, ha gond van az anyaggal, vagy ha gyártási probléma lép fel, nekünk pedig ezt is figyelembe kell vennünk” – tette hozzá.

A csapatfőnök azt sem zárta ki, hogy még idén bevethetnek egy ötödik belső égésű motort – ez leginkább attól függ, hogy hogyan alakul a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton csatája a Red Bull-os Max Verstappennel.

„A negyedik belső égésű kitarthat a szezon végéig, de megeshet, hogy elgondolkozunk azon, hogy érdemes-e behelyeznünk egy új erőforrást, mert a másik kockázatot jelent. Szóval majd meglátjuk, milyen döntést találunk jónak” – zárta az osztrák.

A Forma-1-es világbajnokság jövő héten folytatódik az Amerikai Nagydíjjal, és összesen még 6 verseny van hátra a 2021-es szezonból. Verstappen előnye pillanatnyilag 6 pontos az egyéni pontversenyben Hamilton előtt.

