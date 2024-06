Nem kérte senki, de itt van: A Forma-1 első, mesterséges intelligencia által tervezett trófeája

A Forma-1 az AWS segítségével hozná be a mesterséges intelligenciát a portágnak, ennek az eredménye az első gép által generált trófea, mely vasárnap, a futam után mutatkozik majd be. A bajnokság és az AWS a bejelentéssel együtt arra biztatja a rajongókat, hogy a szoftver segítségével maguk is tervezzenek egy serleget, aki így tesz, az a 2025-ös futamra nyerhet jegyeket.

A Forma-1 weboldalán megjelent közleményben Emily Prazer kereskedelmi igazgató elmondta: „Az AWS több mint hat éve felbecsülhetetlen értékű partnerünk, forradalmasították azt, ahogy az adatokat használjuk a sportág üzemeltetésében.”

„Az AWS innovációhoz való ragaszkodása segít nekünk a sportág fejlesztésében és örömmel látjuk majd az első, generatív mesterséges intelligencia által tervezett trófeát Kanadában a hétvégén, illetve adjuk meg a lehetőséget a szurkolóknak, hogy az F1 iránti szeretetüket saját trófeájuk megtervezésével mutassák ki.”

Bár magát a designt még nem láthatjuk, a közlemény szerint az AWS „hagyományos, elegáns tervek” alapján dolgozott és egy olyan kutatás ihlette őket, mely a 2022-es Forma-1-es autók tervezése alatt készült – az AWS felhőtechnológiájával segítette a munkát. Az az autó egy juharlevelet és a montreali Szent Lőrinc-folyót ábrázolta. Az MI által tervezett serleget emberi kezek rakták össze Nagy-Britanniában.

Mindeközben bemutatták a Forma-1 2026-os autóját, melyről itt írtunk részletesebben.